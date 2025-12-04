屏東來義高中射箭場啟用 迎接世界原住民族運動會

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣立來義高級中學射箭場今天啟用，將作為2025世界原住民族運動會比賽用地。縣長周春米出席時表示，歡迎南島語族朋友齊聚屏東競技、交流。

縣府今天新聞稿表示，來義高中獲原民會挹注約新台幣988萬元興建射箭場，原民會主委曾智勇、屏東縣長周春米、立委伍麗華等人出席剪綵，並在射箭隊同學指導下，拉弓、瞄準、放箭，正式啟用射箭場，迎接將於10至12日登場的2025世界原住民族傳統運動會。

曾智勇會中表示，第1屆世界原住民族傳統運動會將在來義高中開幕，有來自馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、日本等10個國家、共28支隊伍參與。除了競技傳統運動之外，也讓外國朋友感受像回家親切感。藉由該賽事，原民會投入經費完善賽事場地，希望射箭隊的孩子，以這座射箭場為新起點，未來站上奧運舞台。

周春米表示，原民會挑選來義高中作為世界原住民族傳統運動會的主要競賽場地，感謝中央攜手地方推動原住民族教育與體育發展，透過該賽事，投注屏東更多資源在運動場域與建設，就如同屏東縣繼全中運、全民運後，將於後年接續舉辦全國運，10年內承辦全國3大賽事，持續提供選手更完善運動場域。

周春米說，射箭對原住民來說是文化一部分，更是培養孩子專注力、穩定度與勇氣的運動，來義高中射箭場完工，不僅提供學生更專業訓練環境，也促進傳統技藝與現代競技延續。

縣府原民處提及，來義高中射箭場具備6個射箭道，發箭區距離靶位長度有30公尺、50公尺跟70公尺，各2道，這是屏東縣高中以下學校第1座符合全國賽標準射箭場。（編輯：黃世雅）1141204