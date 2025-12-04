屏東來義高中射箭場啟用 迎接世界原住民族運動會

▲屏東縣立來義高級中學射箭場今(4)日啟用，周春米縣長、原民會主委曾智勇在射箭隊同學的指導下，拉弓、瞄準、放箭，正式啟用射箭場。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣立來義高中獲原民會挹注988萬餘元興建射箭場今(4)日正式啟用，這是屏東縣高中以下學校第一座符合全國賽標準的射箭場，屏東縣長周春米、原民會主委曾智勇、原住民立委伍麗華等人出席剪綵，並在射箭隊同學的指導下，拉弓、瞄準、放箭，正式啟用射箭場，迎接將於12月10日至12日登場的2025世界原住民族傳統運動會。

曾智勇主委表示，台灣是南島語系的發源地，第一屆世界原住民族傳統運動會將在來義高中開幕，有來自馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、日本等10個國家、共28支隊伍參與，除了競技傳統運動之外，也讓外國朋友感受像回家的親切感。藉由該賽事，原民會投入經費完善賽事場地，希望射箭隊的孩子，以這座射箭場為新的起點，未來站上奧運的舞台。

周春米縣長表示，感謝原民會挹注經費興建運動場域，並挑選來義高中作為世界原住民族傳統運動會的主要競賽場地，屏東縣要當熱情的主人，歡迎南島語族的朋友齊聚屏東競技、交流。

周縣長說，射箭對原住民來說，是文化的一部分，更是培養孩子專注力、穩定度與勇氣的運動，來義高中射箭場的完工，不僅提供學生更專業的訓練環境，也促進傳統技藝與現代競技的延續。縣府將持續推動原民體育及教育建設，並與中央緊密合作，讓原住民族青年在文化與運動領域均有發展機會。

來義高中射箭場具備6個射箭道，發箭區距離靶位長度有30公尺、50公尺、70公尺各2道，來義高中表示，自110年成立射箭隊，學生多利用田徑場練習，射箭場的完工提供學生更好的場地，也歡迎各校前來利用該場域學習，共同培育屏東射箭好手登上國際舞台。