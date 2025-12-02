屏東供桌驚見「一整隻鱷魚」…宮主揭：拜完炒三杯吃！

生活中心／饒婉馨報導

屏東崁頂一間宮廟辦了一場神明慶生的遶境活動，現場驚見一隻40台斤的鱷魚，瞬間成為現場民眾關注的焦點。宮主收到時也嚇到並說明，「這隻鱷魚是其他宮廟有人炮贊的」；至於之後要怎麼處理這隻鱷魚，他表示，打算找專業師傅來做三杯料理。





一整尾完整的鱷魚，竟然出現在遶境活動，還是供品之一。（圖／民視新聞網）





鱷魚的牙齒間還被塞了一顆檳榔，意外成為小亮點。（圖／民視新聞網）

屏東崁頂鄉於12月29日舉辦了一場神明誕辰的遶境活動，熱鬧的炮竹煙火，照亮夜空，還有各種官將首和陣頭的演出，場面十分盛大。然而，有1個供品瞬間成為全場關注焦點，人家三牲拜的是雞豬魚，而這次除了以往的豬公，竟然還有一整尾要價上萬元的「鱷魚」，就連主家收到時都嚇一跳。這尾鱷魚的身體被固定在竹蓆上，並且嘴巴稍開，尖牙之間被信眾塞了一顆檳榔，整個畫面看起來相當懾人。鱷魚先是被信眾抬著出去遶境，接著再固定在供桌旁，參加的民眾覺得「很神奇、很稀罕」，宮主也出面說明，「朋友贊助的」，想讓大家結束後可以打打牙祭。

鱷魚重量僅占豬公的五分之一，價格卻是兩倍。（圖／民視新聞網）

這一尾鱷魚，重量只有大豬公的五分之一，但價格竟然是大豬公的兩倍。廟會主家吳姓主委說，「彰化的宮廟單位慶贊送我們的，大家看到這隻也是都很驚訝，會叫認識的人來料理，人家都說三杯的比較好吃。」不過這麼大一尾“魚”，料理方式讓主家十分傷腦筋，說之後應該還是得請專業的師傅來幫忙，還說，「看是要弄成三杯還是怎樣，好像三杯最好吃」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：屏東廟會供桌驚見「一整隻鱷魚」信眾嚇傻！宮主曝價格：拜完炒三杯吃

