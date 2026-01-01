屏東信國社區元旦升旗 榮民義胞團結迎新

記者孫建屏／綜合報導

滇緬義胞來臺定居的屏東縣信國社區，在榮民榮眷基金會挹注經費下，今（1）日清晨舉辦新春升旗典禮，吸引眾多榮民、滇緬義胞及社區居民踴躍參與，隨著雄壯的國歌聲響起，國旗冉冉升空，全體與會人員肅立致敬，在晨曦中迎接嶄新的一年，為地方注入滿滿祝福與正向能量，場面隆重而感人。

屏東縣榮服處處長王德維表示，元旦升旗不僅是年度重要儀式，更象徵對國家的熱愛與對未來的期許，也展現榮民與社區居民彼此扶持、凝聚向心力的精神；並藉此機會向榮民及滇緬義胞致上新年祝福，期盼新的一年平安健康、生活順遂。

典禮結束後，主辦單位特別邀請社區媽媽教室帶來具有文化特色的滇緬舞蹈表演，舞姿活潑生動、節奏輕快，讓現場民眾在歡樂氣氛中共享新年喜悅，也促進多元文化交流。

屏東縣榮服處多年來持續結合在地社區資源，積極推動榮民及滇緬義胞關懷服務，此次與信國社區攜手舉辦元旦升旗活動，不僅展現公私協力的成果，更象徵攜手打造和諧社區的美好願景，為地方新的一年揭開溫馨感人序幕。

屏東縣榮服處攜手信國社區今日舉辦新春升旗典禮，活動現場氣氛莊嚴溫馨，洋溢著團結與喜悅。（屏東縣榮服處提供）

參加典禮的屏東榮服處同仁、榮民、滇緬義胞和社區民眾向國旗致敬。（屏東縣榮服處提供）