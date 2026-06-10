屏東健保補助排富下綜所稅不得超過多少？周春米算給你看

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針對健保費補助，屏東縣長周春米表示，已初步算出綜所稅門檻，並稱「除非是高階公務員或股票很多的民眾，不然9成民眾都在補助範圍內」。（謝佳潾攝）

屏東縣長周春米日前祭出新政，「明年起65歲以上長輩健保費全面補助」，但因有排富規定，所以民眾議論紛紛，縣議員梁育慈10日在議會總質詢時也提及，民眾不知道要怎麼申請、也不知道收入多少才享有補助，對此，周春米表示，已初步算出綜所稅門檻，並稱「除非是高階公務員或股票很多的民眾，不然9成民眾都在補助範圍內」。

周春米在上月施政總報告時指出，明年1月1日起設籍屏東縣滿1年的65歲以上、綜合所得稅5％以下的長者，以及原住民55歲以上的長者，在排富規定下每月補助826元，約有17萬人受惠，縣府約負擔16億元。

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消息一出後，由於有排富規定，引發民眾議論紛紛，梁育慈10日在議會總質詢時也表示，她很肯定縣長的作為，對於社福政策投入預算部分，周春米是歷屆縣長之最，民眾也很有感，所以這幾天大家都在討論自己到底領不領得到。

梁育慈說，如果以全國各縣市薪資平均來看，屏東設的稅率標準幾乎與六都一樣，高雄、台南、台中、新北都是5％，只有台北與桃園是20％，可能與「非《財劃法》重災區」有關，所以從數據來看，屏東縣的標準並不低，也導致民眾有很多疑問，如要怎麼申請、去哪申請、收入多少才補助得到，以及若讓兒女報稅的話也能享有嗎？

對此，周春米表示，符合資格的民眾不用自己申請，將由社會處彙整相關名單後，送至健保局列冊，再經稅捐機關比對後，送至健保署列冊補助，所有流程都由行政機關辦理。

至於在排富下的補助資格到底為何，周春米說，從公式來看，如果是長輩自己報稅，依月領退職所得含免稅額，65至69歲的綜合所得大概落在167萬7000元以下符合補助，70歲以上則約172萬元以下，若與子女一起合併申報，65至69歲應該落在177萬餘元，70歲以上則約187萬元。

她說，受惠人數還要透過詳細精算，但除非是高階公務員或股票很多的民眾，不然約有9成民眾都會在補助範圍內。

她強調，社會福利需考量必需性，在縣府財源有限的狀況下，應該把相關資源分配到更需要的長者身上，包括社區關懷據點、長照預算，真正達到福利目的。

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