屏東傳槍響！嫌「開車撞警」 偵查隊連開40槍、破窗逮人

在追捕過程中嫌犯撞擊警方，迫使員警使用警械，警方開了幾乎有40槍才成功制止嫌犯。（圖／TVBS）

屏東傳槍響！警方全副武裝到南州鄉一處倉庫拘提一名槍砲嫌犯，沒想到，遭對方開車衝撞，員警連開至少40槍並破窗壓制，過程中造成3名員警受傷，目前仍不排除有共犯可能，持續追緝中。

在追捕過程中嫌犯撞擊警方，迫使員警使用警械，警方開了至少30至40槍才成功制止嫌犯。（圖／TVBS）

事件發生在屏東縣南州鄉的一處農場倉庫，警方於30日中午全副武裝前往拘提這名30多歲的槍砲嫌犯。屏東縣刑警大隊偵查隊長葉憲威表示，警方事前已做足準備，每位員警除了配戴槍枝外，還穿上防彈背心並攜帶盾牌，就是擔心嫌犯身上可能藏有武器。然而，當警方追到產業道路旁的倉庫時，嫌犯竟開車衝撞警方，導致倉庫大門被撞至90度。

整個過程中，3名員警受傷，其中包括偵查隊長本人，他的手掌有明顯血漬。（圖／TVBS）

偵查隊長葉憲威強調，正是因為嫌犯撞擊警方，才迫使員警使用警械。在激烈的衝突中，警方開了至少30至40槍才成功制止嫌犯，並破窗將其逮捕。整個過程中，3名員警受傷，其中包括葉憲威本人，他的手掌有明顯血漬，是在破窗時被玻璃割傷。葉憲威表示，從上午11點多到案發當下，他們甚至還沒有時間去醫院處理傷勢。

目前嫌犯已落網，警方擔心可能還有同夥未到案，並持續對倉庫內部進行搜索，以確認是否藏有槍枝和毒品。（圖／TVBS）

雖然嫌犯已落網且毫髮無傷，但由於他居無定所，警方擔心可能還有同夥未到案，且槍枝可能已被轉移。為了安全起見，警方當天早上已請消防隊協助清理現場，並持續對倉庫內部進行搜索，以確認是否藏有槍枝和毒品。目前警方仍在積極追查可能的共犯，以確保社會安全。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

