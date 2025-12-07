屏東優良客運駕駛頒獎 逾2萬人投票實至名歸

郭一陽(中)獲得金牌駕駛長。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府今天於潮州轉運站舉辦「優良駕駛頒獎典禮」，由縣長周春米表揚12名優良駕駛，除肯定客運駕駛優異表現，也盼透過肯定與鼓勵，讓更多鄉親尊重並感謝每一位辛勤付出的駕駛長，讓屏東成為更安全、溫暖、友善的城市。

屏縣府連續3年辦理優良駕駛選拔活動，鼓勵縣內客運業者積極參與，公開表揚在服務態度、操守與行車穩定性方面表現突出的駕駛，今年共有32位駕駛參與選拔，包括屏東客運16位、高雄客運6位及捷乘交通10位，並透過線上投票與現場投票，共同選出12名深受屏東民眾肯定的優良駕駛。今年總投票數突破2萬票，較去年成長6成，顯示民眾對活動高度支持。

縣長周春米說，今天來到中屏東交通樞紐處的潮州頒獎是格外具有意義，尤其十一月起敬老卡點數倍增到一千點，更是提升了大眾運輸的運量及使用率，也因此更要不斷的提升旅運環境，她說，良好的公共運輸品質依賴完善的制度、業者管理與駕駛的專業態度共同維持，獲獎駕駛皆在服務及安全紀錄等面向表現卓越，值得肯定。

56歲的郭一陽獲得今年的金牌駕駛長，駕駛長資歷13年的他在業界擁有「最令人放心的首班駕駛長」稱號，獲獎實至名歸；另名62歲的蒙義豪則因長期展現穩健服務獲頒特殊貢獻獎。

此外，屏東客運張正修、陳俊良、賴政瑋、蔡博智、范姜建吉、黃柏欽，高雄客運張孝瑄及捷乘交通周順程、郭家興、尤弘志等人獲得優良駕駛，屏東縣政府表示，推動公共運輸安全需要縣府、業者、駕駛及民眾共同合作，將持續與客運業者協力強化駕駛管理、教育訓練及車輛設備，攜手打造更安全、友善的公共運輸環境。

獲得特殊貢獻獎的蒙義豪(右二)。(記者陳彥廷攝)

