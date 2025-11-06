屏東兒女新北對決？李四川笑回：不管誰贏都是屏東、新北贏

新北市長選戰被認為是屏東兒子台北市副市長李四川和屏東女兒立委蘇巧慧的對決，李四川笑回，不管誰贏都是屏東贏、都是新北市贏。（張珈瑄攝）

民進黨將向中執會建議徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，被視為國民黨新北市長人選的台北市長副市長李四川6日早上受訪表示，恭喜屏東的女兒、他會為她加油。不過新北市長這一戰是不是同樣身為屏東之子對上屏東之女？李四川笑回，不管誰贏都是屏東贏、都是新北市贏；而有關新北市副市長劉和然發布形象照｢準備好了｣，李四川則說，劉非常優秀，如能承擔他樂觀其成。

李四川今天下午主持都委會前，被問及新北市長這一戰會不會是屏東的女兒對上屏東的兒子，李四川笑說，去年和前行政院長蘇貞昌碰面時在開玩笑，如果真的是他與蘇巧慧選舉，不管誰贏都是屏東贏、都是新北市贏。

而日前同樣被視為新北市長參選人選的劉和然，也發布進棚拍攝的一系列全新形象照，傳遞出他「年輕、專業、準備好了」的明確訊號。 對此，李四川則說，劉確實非常優秀，若劉真的能夠承擔，他真的是樂觀其成。

另有民眾指出，如停辦「新北歡樂耶誕城」可在板橋斬獲破6成選票，蘇巧慧回應，她未來會重新思考，希望創造讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動，如果李四川上任會不會停辦？李四川表示，其實耶誕成第1年是他籌畫開會促成的，經過這麼多年，他住在板橋每年都有去看，對板橋人是在交通上面確實有必要好好做進一步檢討，至於活動要不要停或是如何改善交通，各區也認為是否能換區舉辦，他認為都可以來做檢討。

