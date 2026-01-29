屏東內埔人行道比車道寬惹民怨 兩線道變單線道險象環生

屏東縣內埔鄉中興路、文山路口在人行道拓寬後，發生車道縮減、兩線道突變單線道的詭異狀況，不少車輛行經該路口時都會不小心行駛到對向。（謝佳潾攝）

屏東縣內埔鄉南華路、文化路及中興路、文山等路口，在拓寬人行道後，竟出現「人行道比車道寬」的詭異畫面，還有兩線道突變單線道害駕駛不小心駛到對向道，地方居民痛批不良道路設計不僅製造汽機車搶道的危險性，還害民眾被迫違規，縣議員李世淦29日邀相關單位會勘，縣府表示將設置號誌等方式控管改善。

「人行道6米6、車道6米4，這合理嗎？」鍾姓居民拿著尺在六堆紀念公園風雨球場外的人行道量寬度，他氣憤地說，以前南華路、文化路的人行道剛剛好，不懂為何現在要把人行道拓寬到比車道還要寬，這不但排擠到原本就不寬的車道，還嚴重影響機車、腳踏車行駛，根本造成汽機車搶道問題、也增加騎士的危險性。

謝姓居民也說，因南華路、文化路口較狹窄，所以車禍本來就多，而今人行道拓寬後，人行道的分隔島也凸出轉角路口，造成開車及騎車的民眾在轉彎時都很危險，他就親眼見到有大型軍用車在轉彎時，要前後來回幾次調角度才能彎過去。

他還說，28日就發生一件車禍，有車輛撞壞分隔島的反光導標，此外，砂石車、大貨車在這路口也出入頻繁，在沒有機車道的保護下，騎士沒有保障，這種道路設計只會徒增車禍件數。

無獨有偶，朱姓居民也指出，中興路、文山路口在人行道拓寬後，也發生車道縮減、兩線道突變單線道的詭異狀況，不少車輛行經該路口時都會不小心行駛到對向，她無奈道，不要說發生車禍，光是被檢舉達人檢舉違規就很倒楣了。

居民對於道路設計忿忿不平，紛紛向李世淦陳情，為此，李邀集縣府相關單位到場會勘，他表示，道路設計上確實不妥，屏東鄉鎮因公共運輸不足，居民多是靠機車行動，因此在設計上有專業考量固然重要，但更應該要因地制宜，他親眼看到不少汽、機車在這2個路口險象環生的畫面，認為相關單位應該檢討改進。

對此，縣府城鄉發展處表示，對於中興路、文山路口車道縮減的問題，將透過設置號誌的方式，進行兩側控管。至於南華路、文化路的汽機車搶道與轉彎安全問題，警察局交通隊指出，車輛行駛速度慢一點，轉彎軌跡還可以，但會再確認遊覽車是否能通過，同時加畫槽化線提醒民眾前方路況。

