屏東內埔住宅大樓惡火 1命危3嗆傷疏散43人

社會中心／吳玟誼 陳奎宏 台北報導警局前囂張縱火！昨天中午，有民眾在景美目睹分隔島突然起火燃燒，趕緊報警，警方一查，是一名六旬的男子，從新店走到景美，邊走邊撿垃圾，最後明目張膽，在警察局前"亂燒垃圾"，所幸沒有人傷亡。由於北市才發生張文攻擊前先縱火，民眾特別緊張。還有目擊者直呼，以為遇到第二個張文。光天化日下，只見一名身穿綠色外套的男子，把一袋垃圾拿到分隔島上，過沒幾秒鐘，垃圾袋竟然開始冒煙，接著起火燃燒，分隔島都燒起來了，嫌犯竟若無其事，拍拍屁股走人，但經過民眾看到早已快嚇壞。消防人員緊急趕到，把火撲滅，有人涉嫌縱火，員警不敢大意，立刻調查，就怕又是什麼恐怖攻擊。目擊者：「在分隔島上面有一團火，然後仔細一看就是一個像是一袋垃圾燃燒，我就打電話報警啊，擔心說會不會有類似張文，隨時有拿什麼刀啊之類的，會去攻擊人。」警局前囂張縱火! 6旬男"分隔島燒垃圾" 目擊民眾嚇壞。（圖／民視新聞）好在有人目睹，警覺性高，立刻報警，沒讓火勢延燒，但這麼一燒，讓所有人都人心惶惶，尤其這裡就是景美商圈，人多也複雜，店家就怕成為目標，實在心驚驚。附近店家：「我覺得他應該是蓄意的，門要鎖好，我們是有認識的人，是老客戶才能進來。」民視記者吳玟誼：「這地點就位在熱鬧的景美捷運站附近，可以看到這裡車流量非常的大，嫌犯大白天竟然就在分隔島縱火，而且仔細一看後方就是警局，真的是相當的大膽。」警局前囂張縱火，兇手就是這名六十幾歲的周姓男子，6號一早從新店住家，一個人徒步走到景美，邊走邊撿垃圾，大約中午走到景美時，竟然大喇喇在分隔島燒垃圾，被警方鎖定，一查之下發現他竟然是累犯，一年前也曾在新店燒垃圾縱火。而這樣子無故在公共場所焚燒東西，最高可罰一萬二千元罰鍰。警局前囂張縱火! 6旬男"分隔島燒垃圾" 目擊民眾嚇壞。（圖／民視新聞）文山二分局景美派出所長 黃杰超：「依社會秩序維護法，函請台北地方法院簡易庭裁處。」日前北市才發生張文隨機攻擊，敏感時刻，男子居然還這樣在分隔島"公然亂燒垃圾"，罰錢事小，萬一真的造成人員傷亡或車輛毀損，絕對難逃公共危險罪嫌。原文出處：獨！６旬男警局前「分隔島燒垃圾」 目擊民眾嚇壞：以為恐攻 更多民視新聞報導F-16V墜海辛柏毅失聯 賴清德指示國防部「全力搜救」雞排妹驚傳流產！發文證實「半夜痛到叫出來」 再怒喊：反對代孕雀巢嬰兒奶粉驗出「仙人掌桿菌」 台灣分公司回應了

民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言