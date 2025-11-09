屏東內埔在地人才懂吃！近60年柴燒傳統客家菜，鑊氣十足炒板條是絕品

屏東內埔｜阿鳴嫂傳統客家菜

不少粉絲團的朋友表示喜歡十座車站十碗麵的單元，但有時我發現好的老麵店周邊並沒有車站怎麼辦？於是延伸出「一座鄉鎮一碗麵」，說的也都是個人覺得值得分享的老麵店。今天，這篇就來分享屏東內埔依舊用著柴燒煮麵的50年老店「阿鳴嫂傳統客家菜」。

結論：這碗麵結合麻醬、肉燥、油蔥，還是柴燒！不吃嗎？除了麻醬乾麵非吃不可外，這裡的炒板條也是絕品。當然客家炒大腸也得來一份，如果看到「大菜鍋」出爐的話，記得隨手夾一些。

那天是我第二次到屏東竹田，行程同樣有豆油伯的老闆帶路，上回沒有吃到的「竹田鹹湯圓」的麻醬麵依舊無緣，取而代之的是內埔的「阿鳴嫂傳統客家菜」。順便說一下，每次到竹田都要先去豆油伯報到，為的是茶葉蛋和這個黑豆霜淇淋。

再順便介紹一下，位於竹田個人非常喜歡的冰淇淋，也是豆油伯家開的店。

內埔其實離竹田有一小段距離，開車很近但走路很遠。然後，我也不知道有沒有公車，反而我出門就是隨便人家載去哪就去哪....。

阿鳴嫂就帶路的豆油伯老闆說法，以前好像在附近的榕樹下擺攤(好像每個縣市都有一顆大榕樹，而且都有一家很厲害的小吃老店)，後來才搬到這個地址。近60年來還是堅持用柴燒爐火煮麵、燒菜，不誇張才下車就聞到柴燒的香氣。阿伯為了讓我自拍照，還親自示範了一次燒柴的動作，誰知我居然忘了按「錄影」......。

這裡最有名的除了柴燒乾麵(麻醬麵)外，這鍋大鍋菜也是招牌中的招牌，可惜我們來的太早....還沒煮好，只好下次再「晚」一點來。如果你想吃大鍋菜，建議十一點左右再來比較保險，雖然它十點左右就開門營業。

要說這種小吃老店有什麼特色，磨石地板應該算是其一，然後就是紅色塑膠椅...桌子現在多數用耐用又好清洗的白鐵桌。

牆上貼滿了各大媒體、電視來採訪的照片，要說它是內埔最有名的餐廳應該也不為過。

乾麵雖說是60元，但小碗幾乎就是我們台北的大碗，除了主食外，這裡也可以嚐到一些客家小炒等料理。

炒板條鑊氣挺迷人的，板條軟綿又帶一點微咬勁，板橋香繞著醬油香搭配韭菜段和豆芽，一整個涮嘴到不行，這個我一人可以一盤，完全沒問題。

湯的板條也很夠味，尤其是那加了油蔥和肉燥的湯頭，鹹香的後韻越喝越來勁，板條吃起來比炒過來的更有口感，也更滑潤，板條的香甜也單純了許多。

米粉感覺應該煮法及加的料都一樣，但不知道為什麼吃起來就是覺得板條比較夠味。

最推的是這碗麻醬乾麵，就友人的說法，這一帶的乾麵都會放麻醬麵，對於我來說比較特別的是除了麻醬又加了油蔥和肉燥，三香一體吃起來非常夠味，尤其是這香而不濃膩的麻醬和油蔥搭配，加上麵條也煮得恰到好處，真是又香又好吃，下次來我一定要點大碗才過癮。

什麼，你會說有沒有柴燒味？我猜應該沒有，有的話也只是心理作用(笑)。

覺得不夠味的，桌上有屏東的辣椒醬(很鹹)和蒜頭可以自行取用。

這炒青菜居然帶點微微的鑊氣和油甜，真的蠻好吃的。

客家炒大腸，薑絲味不是那麼明顯，也沒有我以為的鹹，跟剛剛的炒板條味道有一點像，但好像又多了一點點像是爆香的香味和微微的後辣，簡單說就是涮嘴，鄉下大眾味的那種。

阿鳴嫂傳統客家菜(fb粉絲團):屏東縣內埔鄉學人路620號，電話:08 778 9113，營業時間:10:00-17:30(星期三休)

