屏東內埔大樓起火疏散43人！43歲女子ICU搶救 起火前傳有爭吵聲

屏東內埔一棟大樓發生火警，1名43歲女子於加護病房搶救。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 屏東縣內埔鄉光華街今日清晨傳出火警，屏東縣消防局調派16車28人前往救火，迅速在半小時即撲滅火勢，並救出4名輕重傷者，其中1名43歲女子一度僅具輕微生命徵象，送往醫院後目前在加護病房救治中。

屏東縣消防局今日清晨6時許獲報，內埔鄉光華街某大樓發生火警，當即調派16車28人趕赴現場，展開疏散並逐層搜索，確保住戶安全撤離，整起火警共計疏散43人，火勢於6時21分順利撲滅，火災發生原因尚待本局火調人員進一步調查。

消防人員在起火戶救出一名43歲女子，但已意識模糊，有輕微生命徵象，送往國仁醫院救治，目前已轉加護病房；另有3名民眾輕微嗆傷，分別送往屏東、屏基及潮州安泰醫院。

疏散民眾指出，火警前附近曾聽聞爭吵聲，是否與火災發生原因有關引起猜測，內埔警分局指出，目前尚未接獲相關回報，到場後也未發現可疑分子。

