屏東內埔測速照相機今年取締逾2千件 男子受罰破壞洩憤

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屏東內埔鄉壽比路的測速照相機今年迄今取締交通違規逾兩千件，一名男子近期收到罰單憤而破壞被送辦。

▲屏東內埔鄉壽比路的測速照相機今年迄今取締交通違規逾兩千件，一名男子近期收到罰單憤而破壞被送辦。

屏東縣內埔鄉壽比路段固定式測速照相機，自設立迄今共取締交通違規逾兩千兩百件；一名男子近期收到罰單憤而破壞測速桿，警方迅速查獲該男子，依刑法毀損公物罪嫌送辦及依法求償。

屏東縣警察局指出，該具設於內埔鄉壽比路段的固定式測速照相機，係依臺灣銀行共同供應契約標準辦理，於一一四年七月完成設置，新設成本約新臺幣一百六十五萬元；另外，該測速照相機自設置以來，一一五年迄今共取締交通違規兩千兩百一十九件，其中，光五月份就取締五百五十二件。

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內埔警分局表示，日前一名年約六十歲的男子涉嫌破壞該處測速照相機，警方據報後即迅速緝獲到案，依刑法毀損公物罪嫌移送檢方偵辦及依法求償；警方調查，該名犯嫌於今年四月被開單，因近期收到罰單心生不滿而破壞測速桿，初估維修費用約新臺幣一萬五千元。

屏東縣警局強調，內埔鄉壽比路段於去年共發生一百五十六件交通事故，其中，多數涉及機車事故，為降低該路段交通事故風險，並維護用路人行車安全，經評估確有加強速度管理之必要，爰設置測速照相設備，以提醒駕駛人遵守速限規定，共同維護道路交通秩序與安全。