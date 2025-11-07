屏東內埔美和簡易自來水大腸桿菌超標 今原要停水喊卡
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東內埔鄉美和村是以簡易自來水供水，但日前定期檢測結果卻是「大腸桿菌群超標」，原訂今天起將暫停供水，鄉長鍾慶鎮與管委會討論後，將先從改善著手，暫不斷供。
屏東內埔鄉自來水接管率約在14%左右，除因地下水源豐沛，也有不少村落設置簡易自來水系統，導致接管率不高，不過，在前幾年百年大旱以後，地下水開始傳出逐漸抽不到水，簡易自來水的管線設備也老化。
近期美和村檢測出簡易自來水中的大腸桿菌超標，縣府依規定要求停供改善，但引來地方反彈，認為「沒水怎麼過生活」，且當初設備受政府補助裝設，理應是由政府出資維護。
縣長周春米獲悉後相當關心此事，鍾慶鎮則是在和公所員工及美和簡易自來水管理委員會主委及相關人員會商，研擬緊急改善措施與後續供水安全對策。
經討論與協商後，管委會決議持續供水、不暫停，以避免影響村民生活用水。同時，立即啟動自來水系統主要設備清洗與維護作業，確保水質儘速改善。針對過濾與消毒設備因長期使用造成處理量能不足、部分無法運轉等問題，鄉公所將協助並輔導管委會進行設備盤點，加速推動改善計畫；若有經費需求，公所亦將協助研擬計畫，提報屏東縣政府轉呈上級單位爭取設備維修與更新補助。
美和村自來水管理委員會同時呼籲用水鄉親，鑑於前期水質檢驗結果不合格，請民眾切勿直接飲用自來水，務必將水充分煮沸後再行飲用，以確保飲水安全。
鍾慶鎮強調，讓鄉親安心用水是鄉公所重要的施政要項，也是民眾最關切的議題。目前美和地區供水系統因設施老舊或損壞，雖有管委會持續努力維運，仍難完全符合民眾用水需求與現行法規標準。已啟動緊急應變措施，並獲屏東縣政府承諾全力協助爭取設備改善經費，未來也將請鄉親努力表達接管意願，以利公所積極爭取加速本鄉自來水管網佈設。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
其他人也在看
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風這2天穿越台灣上空 鳳凰恐創70年來罕例路徑
．民報 ・ 4 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 16 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 7 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 50 分鐘前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲
在今（6）日凌晨2時正式生成的鳳凰颱風，目前一路朝向西北西方向移動，氣象署預設最快下週一（10日）開始就會北轉，氣象專家則提醒，鳳凰颱風的路徑類似今（2025）年7月重創南台灣的丹娜絲颱風，下週一到週三距離台灣最近，南部要留意颱風帶來的強陣風，北部、東北部、東部地區則要注意豪雨。公視新聞網 ・ 19 小時前
颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇
生活中心／李汶臻報導前陣子受東北季風及水氣影響，全台天氣明顯轉涼。中央氣象署指出，今（6日）起東北季風減弱，水氣減少後北台灣天氣轉穩，氣溫也會慢慢回升。但颱風「鳳凰」已於6日凌晨2點生成，最新預測顯示，後續路徑可能北轉、逼近台灣。而氣象專家也示警「鳳凰」最巔峰時期的強度，恐挑戰「強颱」等級，並形容其是「又強、又大的怪物」。此外，下週「這4天」將對台灣影響最劇烈。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 6 小時前
全台土方失控1／10層假山、社宅地挖出垃圾 黑鏈橫掃北中南
短短幾個月，從北到南，土方濫倒案件接連爆發。桃園有集團假借「免費整地」之名，污染超過3,000坪土地；新竹寶山的山凹被填成10層樓高的「假山」；彰化二林中科園區成為跨縣市偷倒的中繼站；連新北的社宅預定地、桃園公辦重劃案，都在開挖時挖出垃圾。這場掩在地底的黑產鏈，正改寫土地的樣貌，也讓房市與公共建設一起埋單。住展房屋網 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 21 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
豬農：開市後 才是非洲豬瘟疫情挑戰開始
豬農表示，非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，解封後將是最大的考驗，擔憂疫情再起，又禁宰禁運15天，很多畜牧場恐承受不起。希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。彰化養豬業者則建議，政府可BOT或委託民間設蒸煮中心。聯合新聞網 ・ 1 天前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 1 天前