屏東內埔美和簡易自來水大腸桿菌超標 今原要停水喊卡

水公司位於內埔鄉的建興自來水廠。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東內埔鄉美和村是以簡易自來水供水，但日前定期檢測結果卻是「大腸桿菌群超標」，原訂今天起將暫停供水，鄉長鍾慶鎮與管委會討論後，將先從改善著手，暫不斷供。

屏東內埔鄉自來水接管率約在14%左右，除因地下水源豐沛，也有不少村落設置簡易自來水系統，導致接管率不高，不過，在前幾年百年大旱以後，地下水開始傳出逐漸抽不到水，簡易自來水的管線設備也老化。

近期美和村檢測出簡易自來水中的大腸桿菌超標，縣府依規定要求停供改善，但引來地方反彈，認為「沒水怎麼過生活」，且當初設備受政府補助裝設，理應是由政府出資維護。

縣長周春米獲悉後相當關心此事，鍾慶鎮則是在和公所員工及美和簡易自來水管理委員會主委及相關人員會商，研擬緊急改善措施與後續供水安全對策。

經討論與協商後，管委會決議持續供水、不暫停，以避免影響村民生活用水。同時，立即啟動自來水系統主要設備清洗與維護作業，確保水質儘速改善。針對過濾與消毒設備因長期使用造成處理量能不足、部分無法運轉等問題，鄉公所將協助並輔導管委會進行設備盤點，加速推動改善計畫；若有經費需求，公所亦將協助研擬計畫，提報屏東縣政府轉呈上級單位爭取設備維修與更新補助。

美和村自來水管理委員會同時呼籲用水鄉親，鑑於前期水質檢驗結果不合格，請民眾切勿直接飲用自來水，務必將水充分煮沸後再行飲用，以確保飲水安全。

鍾慶鎮強調，讓鄉親安心用水是鄉公所重要的施政要項，也是民眾最關切的議題。目前美和地區供水系統因設施老舊或損壞，雖有管委會持續努力維運，仍難完全符合民眾用水需求與現行法規標準。已啟動緊急應變措施，並獲屏東縣政府承諾全力協助爭取設備改善經費，未來也將請鄉親努力表達接管意願，以利公所積極爭取加速本鄉自來水管網佈設。

