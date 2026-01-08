屏東內埔鄉大樓火警 4傷送醫

屏東縣內埔鄉一處大樓發生火警，有一人意識模糊及三人受到嗆傷送醫，消防人員共疏散四十三人。

屏東縣消防局指出，位於內埔鄉光華街的該處大樓，昨日清晨五時五十分許，傳出火警，出動內埔、竹田、萬巒、龍泉、潮州、萬丹分隊及第二大隊，共調派十六車、二十八人，馳赴現場進行搶救。

救災人員抵達現場後，立即展開疏散及逐層搜索，救援過程中，消防人員於清晨六時二十分，於二樓起火戶救出一名意識模糊的四十三歲女性，送往國仁醫院救治，目前轉加護病房急救；另有三名民眾輕微嗆傷，分別送往屏東醫院、屏東基督教醫院及潮州安泰醫院。消防局表示，整起火勢於上午六時二十一分撲滅，共疏散四十三名住戶，火警發生原因，尚待火調人員調查；至於，火警發生前，傳出有住戶爭吵聲，警方將進一步調查。