南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

屏東內埔鄉8日下午發生驚險的警匪對峙，警方來到一間藏身民宅的地下製毒工廠，其中一名嫌犯逃到鐵皮屋頂上，還拿著爆裂物，與警方對峙，警方擔心引爆，立刻封街，找來嫌犯家人溫情喊話，一個半小時才將嫌犯勸下來，初步鑑定是顆震撼彈。另外屋內還有另一名毒品通緝犯也遭到逮捕，現場起獲七百多公克的安非他命。

屏東內埔鄉週日警匪對峙 證實嫌犯手中持「震撼彈」

警方接獲線報，指稱屏東內埔鄉有人在民宅內製毒，鎖定一名李姓通緝犯，將人逮捕到案。（圖／民視新聞）

大批員警來到內埔鄉這間民宅，悄悄的進入屋內，發現一樓沒人，再爬上三樓房間。李姓嫌犯正躺在床上，看到員警時來不及逃，只能乖乖束手就擒，但另一名林姓嫌犯卻趁機逃到隔壁的鐵皮屋頂上，手上還拿著爆裂物，要員警不要靠近。附近住戶說：「一個在屋頂上拿著手榴彈欸，感覺很危險，等一下他丟下來。」另一名住戶說，「有聽到說有手榴彈，所以不是有好幾個員警進去。」就怕嫌犯衝動，引爆爆裂物，警方撤退到室內，同時封線巷弄，調來大批霹靂員警，一邊聯絡嫌犯的嬸嬸到場，溫情勸說一半個多小時，林姓嫌犯棄械投降。屏東東港分局長高志正：「手持的疑似爆裂物，他沒有做什麼表示，我們先請他把爆裂物放置在現地，然後人員過來我們警方這一邊，現場人員的部分都是安全的。」

林姓嫌犯逃到鐵皮屋頂上，手拿著爆裂物，與警方對峙。（圖／民視新聞）

這起警匪對峙案發生在屏東縣內埔鄉，警方接獲線報，指稱有人在民宅內製毒，鎖定一名李姓通緝犯，前往查緝時，林姓嫌犯正好也在現場，立馬拿著爆裂物往屋頂逃，幸好最後經軍方鑑定並非軍用彈藥，疑似是震撼彈。警方也在現場起出大批的安毒。屏東東港分局長高志正說：「事後經清點後共計查獲2級安非他命毒品逾700 公克。」鄰居說，「有在賣毒咖啡包什麼的，一大堆啦，還有在賭博。」嫌犯手持的爆裂物哪裏來的，警方仍將持續追查。查緝毒品案，買一送一，兩名嫌犯一併被移送法辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：屏東內埔鄉週日警匪對峙 證實嫌犯手中持「震撼彈」

