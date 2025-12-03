屏東內埔黃荊傳奇 青年返鄉長者安心變老

現在村子裡的老人小孩都知道 黃荊 就是他們小村子的傳奇故事原生長在屏東內埔隘寮溪旁平凡無奇的黃荊葉，社區卻將它打造出黃荊傳奇，變身成為社區永續產業，當初是從老人家口述這項傳統植物黃荊找出靈感，社區志工將黃荊進行育苗，以全株植物、零廢料的運用下，研發出30多種商品，所有收益全回饋社區長照據點，長輩可以在社區安心變老。

「大家跟我來 來這邊，它剛開始有3葉5葉，如果比較老樹的有7葉。」

走進屏東內埔隘寮社區，一片翠綠的黃荊林正悄悄寫下傳奇。

「大家來試試看這樣 ，這樣聞一下它的味道，有哦 很香很香。」

「因為它很硬，這小枝樹就變成什麼拙荊，以前的髮簪就是用這個做的。」

隘寮社區發展協會執行長 潘玉燕：「它的(種)子我們就把它來做育苗，可能也會做一些手作，它的花當然是，蜜蜂最愛的蜜源之一，葉子啊枝幹啊，我們把它運用在，許多不同產品上面。」

「以前阿媽你們在田園裡，無論撞到碰到是不是，都拿這個來敷。」

過去河邊不起眼的黃荊，如今粹煉成止癢舒緩膏，成了家鄉黃金。

隘寮社區發展協會專案經理 林美君：「現在做的東西就是，將黃荊去坐周邊商品的開發，讓我們青年返鄉還有婦女，我們都可以再回到這塊土地上，為這塊土地去付出。」

隘寮社區發展協會照服員 張愛伶：「以前不起眼的，它居然可發揮這麼大的作用。」

「(葉子樹枝晒乾)剪這麼碎，然後用研磨機打成粉 。」

延燒黃荊趨蚊是老祖先的智慧，現在他們把整株黃荊變成天然蚊香，香氣樸鼻還能驅蟲，零廢棄的巧思更吸引了年輕人返鄉。

「我們這個黃荊香它是天然的，都是我們手工製作的。」

隘寮社區發展協會行銷 林嘉欣：「直到我踏入這場域工作的時候，我才發現有黃荊這植物，這個植物能帶給我們很多的價值。」

遊客 林聰惠：「它這個埔姜(黃荊葉)，怎麼可以做這麼多好的用途，然後來到這邊很環保。」

隘寮社區居民 吳月英：「(黃荊)也可以做洗頭髮的 洗澡的，很好啊有收穫(社區經費)，我們才能出去玩啊。」

「這個草拔起來，。」

隘寮社區打造黃荊傳奇，不僅帶來收入，更全數回饋溫暖了社區，長輩在這裡者裡找回活力，一株傳統植物正為家鄉注入新的生命力。

