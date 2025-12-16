屏東內埔黑色機車騎士向友打招呼 撞上路口停等白色機車摔飛

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉有兩間科技大學，週遭道路是當地交通事故熱點，不時傳出事故，昨天下午3時許更發生1離譜車禍，1名騎乘黑色機車的騎士，沿壽比路南下經和成巷路口時，竟疑似和路口的友人打招呼，卻未注意到前方在路口停等的白色機車騎士，當場撞上摔飛，由於撞擊力道強大，現場是一片狼籍。

警方獲報後，立刻到場處置，初步現勘發現黑色機車疑似未注意前方，追撞已停等要左轉進入和成巷的白色機車，2名騎士皆有擦挫傷情形，並送往屏東榮民總醫院龍泉分院治療，但兩人酒測值均為0，無生命危險，但依規定，後車與前車之間應保持隨時可以煞停距離，警方可依不保持前、後車距離的規定開罰600元以上至1200元的罰鍰。

廣告 廣告

發生撞擊的瞬間也被人目擊，發現黑車騎士竟是在接近路口時，伸出左手疑似向在路口處的友人「打招呼」，但手都還沒放下就撞上白色機車，網友是大酸「捅上去之前還揮手叫觀眾來看」、「帥氣招手，撞車全責」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南鬧區氣爆威力強大！鐵捲門炸飛釀2傷 波及10住宅

被色公公性侵還逼墮胎 媳婦含恨離世 判決還公道

漁船未開警報拖網！勾斷三芝海纜致通訊中斷 檢依電管法起訴

「便當法官」施志遠涉賣案牟利、兼職律師 法評會建請免職

