屏東全新品牌市集NEKO MARKET 年末萬倉街鐵道廊道登場

▲屏東縣政府將在萬倉街鐵道廊道推出「NEKO MARKET」品牌市集，從12月底至明年2月連續三個月每月辦理一場。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東市萬倉街與仁愛路交接口，過去曾有個在地人都熟悉的「貓洞」，雖然貓洞配合鐵路高架化而消失，但「經過要低頭」的畫面仍是許多屏東人的回憶。今年冬天，屏東縣政府將在萬倉街鐵道廊道推出「NEKO MARKET」品牌市集，以親子共遊、寵物友善與屏東特色物產為主題，帶來療癒系的冬季市集。

縣府成功改造屏東市萬倉街鐵道廊道後，市容景觀煥然一新，自8月份迄今連續辦理多場市集活動，場場爆滿，也帶動鄰近屏東民族夜市人潮滿滿，成為城市新亮點。此次再推出新的品牌市集，從12月底至明年2月連續三個月每月辦理一場，橫跨新年、春節、228連假，陪大家歡喜迎新春。

縣府傳播暨國際事務處指出，「貓洞」是屏東人的回憶，但對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭的小洞，既可愛又充滿想像，所以以日文「Neko」貓為名，巧妙結合萌貓的意象，又能鏈結在地情感；而吉祥物「阿財」是隻可愛又招財的福貓，擁有金穗色毛髮與圓滾滾身材，象徵屏東全年豐收富足，充滿喜氣。

「NEKO MARKET」第一場12月26日至28日登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食等超過100攤，現場將設置一座超級大「阿財」，連同底座高達4米，預料成為吸睛焦點。

此次並與農業處共同推動友善寵物理念，市集中特別設置寵物專區，有免費施打晶片、毛小孩認養、友善寵物商家、手作體驗、「鏟屎官（鏟黃金）」趣味活動，並提供狗便袋貼心服務，寓教於樂。

市集也推廣屏東好物，規劃「Pingtung Good」專區，以打造小超市概念，精選六家屏東地區農會與多項屏東好物品牌，從酸甜果乾、鮮脆蔬菜片、鹹香肉乾到各式調味醬，還有NEKO MARKET限定T-Shirt與環保購物袋，讓你把屏東的美好與福氣、品味一次袋回家。

NEKO MARKET還推出四大趣味遊戲體驗區，有「喵拳出擊！打趴霉運」棒打霉鼠，把一整年的霉氣通通轟走，及「遏手把擂台」、「貓是液體」與「阿財笑一個」三大主題式拍照互動區，讓民眾與阿財一起留下最歡樂的回憶，完成挑戰、憑合照打卡還能到服務台換小禮物。

傳播處表示，配合政府普發萬元，第一場市集還推出消費集點抽獎活動，民眾消費滿100元集1點，集滿10點即可參加抽獎，有50吋電視、iPad、Apple Watch、禮券等超過千項好禮，等你來試手氣！

縣府表示，NEKO MARKET 12月26日下午17：30市集開幕，特別準備限量100碗貓掌湯圓，讓大家過個溫暖又甜蜜的年末！