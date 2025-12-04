屏東全面禁廚餘養豬 豬農反應不一

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣政府宣布禁止廚餘養豬，配合中央轉型期可用屠宰下腳料等。有豬農認為早該禁止；黑豬農說，下腳料等動物性蛋白是黑豬成長必備，若轉型期後不能使用，如同把黑豬去化。

行政院會通過農業部與環境部報告的「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，民國116年起將全面禁用廚餘養豬，但也訂出轉型緩衝期，有條件開放廚餘直至民國115年12月31日為止。屏東縣政府今天宣布全面禁止廚餘養豬，配合中央轉型期間可用動物性廢渣、屠宰下腳料等養豬。

對此，屏東郭姓豬農告訴中央社記者，屏東養豬產值大，不容許任何疫情風險，終於聽見政府願意律定禁止廚餘養豬，這樣養豬產業才有前途。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，動物性廢渣及屠宰下腳料等動物性蛋白，是黑豬成長必備，若少了此類動物性蛋白，黑豬會長不大也不長肉、油花也不會顯現出來，也就賣不到好價錢。

方志源說，若在轉型期過後，動物性廢渣及屠宰下腳料等都不能再使用，「那等於是把黑豬去化」，盼在兼顧產業下，未來將持續向政府爭取。（編輯：黃世雅）1141204