屏東全面禁廚餘養豬 轉型期可用動物性廢渣

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）行政院拍板民國116年起禁止廚餘養豬，並提供豬農1年轉型期。屏東縣政府今天宣布，全面禁用家戶及事業廚餘養豬；轉型期間，同意使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

行政院會今天通過農業部與環境部報告的「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」，民國116年起將全面禁用廚餘養豬，但也訂出轉型緩衝期，有條件開放廚餘直至民國115年12月31日為止。

屏東養豬場有1285場、共飼養100多萬頭，為全台養豬場數最多、頭數第2多的縣。其中，原有98場養豬場使用廚餘養隻，在台中發生非洲豬瘟疫情後陸續有豬農退場，目前還有95場、約14萬頭。屏東縣政府因應政策，今天下午舉行「屏東縣禁用廚餘養豬政策說明記者會」。

屏東縣副縣長黃國榮會中宣布，考量防疫與產業需求，屏東全面禁止使用家戶及事業廚餘養豬，但同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，配合中央政策給予1年轉型，轉型最後期限為115年12月31日止，並培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。

黃國榮表示，因動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料，來源為屠宰場等處，有經過前端完整產業鏈，可以溯源，但前提條件要與中央規定相符。

有關廚餘如何處理，屏東環保局長顏幸苑會中提及，屏東1天產生廚餘量約40公噸，廚餘瀝水後約30公噸，每天可送往堆肥場5公噸，剩餘25公噸以焚化方式處理；另外，持續禁收外縣市廚餘，家戶廚餘及事業廚餘僅能透過清潔隊、乙級清運業者，運送至焚化廠、堆肥場或生質能廠去化。

屏縣府強調，為落實禁用廚餘養豬，將加強稽查，若發現違規情形，將依廢棄物清理法裁處，可處新台幣300萬元以下罰鍰，若是任意棄置廚餘，一經查獲移送法辦。（編輯：陳仁華）1141204