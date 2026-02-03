屏東公共運輸減碳 10輛電動公車4日起奔馳恆春墾丁

（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）屏東縣公共運輸系統邁向淨零減碳。屏東客運獲中央及地方補助，加速汰換柴油公車，引進10輛全新電動巴士，將投入恆春及墾丁地區共9條路線，推動觀光永續發展，明天起上路。

縣長周春米與屏東客運董事長郭子義今天於記者會中共同宣布，4日起10輛全新電動巴士將投入恆春、墾丁地區共9條路線，推動觀光永續發展，讓屏東成為綠色運輸一員。

周春米表示，因應世界潮流與環境需求，公共運輸系統朝向淨零減碳邁進，縣府成功申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」新台幣7000萬元以外，更加碼補助750萬元，鼓勵民間業者汰舊換新，大幅提升民間投入綠色運輸、參與淨零轉型意願，同時電動車零排放、低噪音特性，也為恆春半島觀光帶來更永續發展。

周春米指出，電動公車推行之初，充電場站土地使用合法化是一大挑戰，縣府主動跨局處協調，協助客運業者辦理停車場土地變更作業，讓充電樁及相關配電設施得以合法設置，解決業者最頭痛的用地取得問題，確保電力供應穩定且安全，讓電動公車有合法的家。

郭子義表示，中央推行2030年市區公車全面電動化，屏東客運引進10輛低地板電動公車，每部造價約1000萬元，感謝中央與地方共同支持，讓電動公車拼圖從西部走廊延伸到恆春半島，拼起台灣最南端一角，在乘客服務上也會更上一層樓。

屏東客運表示，10輛電動公車行駛於恆春、墾丁地區共9條路線，涵蓋觀光、通學、通勤路線，兼顧旅遊接駁與在地通勤需求；另外，依估算新投入電動公車每年行駛里程約51.8萬公里，年減碳量可達25.9萬公斤，相當於種植2萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低約5成。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為鼓勵客運業者汰換高污染柴油公車，縣府訂定「屏東縣政府鼓勵市區汽車客運業購買電動大客車加碼補助作業要點」，未來將持續引導市區客運業者汰換老舊車輛，逐步擴大電動公車服務範圍至全縣。（編輯：陳仁華）1150203