屏東公園成「三六仔」聚賭場 警方埋伏查獲7人送辦

屏東市1處公園近日淪為非法賭博場所。（示意圖／翻攝自pexels）

屏東市1處公園近日淪為非法賭博場所，屏東警分局接獲民眾檢舉後展開蒐證與埋伏行動，並於2月10日下午成功查獲1起聚眾賭博案件，當場帶回莊家吳姓男子及6名賭客共7人，並查扣賭資新台幣6,400元及相關賭具，全案訊後依賭博罪嫌移送偵辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，警方指出，日前接獲線報指稱，屏東市某公園經常有多名人士聚集從事賭博活動，已影響公共空間秩序與安全。屏東警分局隨即派員前往現場探訪蒐證，並進行埋伏守候。

廣告 廣告

警方在2月10日16時30分許，見時機成熟展開查緝行動，當場查獲包含吳姓莊家在內共7人正在進行俗稱「三六仔」的賭博行為，現場以骰子及象棋等物作為賭具把玩對賭。

警方當下立即控制現場，查扣現金賭資共計6,400元及相關賭具，並將涉案人員全數帶回調查。經偵訊後，全案依刑法賭博罪嫌移送法辦。

警方強調，公園屬公共休憩空間，提供市民休閒活動使用，不容非法賭博行為侵蝕公共環境。隨著春節將至，人潮與聚會活動增加，治安維護工作尤顯重要。

屏東警分局長陳勇誌則表示，民眾切勿心存僥倖參與非法賭博活動，也應避免涉入可能影響治安之場所，共同維護社會秩序與公共安全。他補充，屏東警分局已啟動「115年度加強重要節日安全維護工作」，針對重要節日前後強化各項治安作為，積極查緝賭博及相關不法行為，防杜不法份子趁節日氣氛滋事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

奶奶遭軟禁1／打造移動城堡圓孩子夢 跳跳屋奶奶竟被不肖兒綁架爺爺急瘋

肯德基蛋撻爆「內餡藏電池」！大票網喊抹黑 業者發聲致歉了

北車M8出口「新地標」約面交 他吐1句讓氣氛超凝重！萬人秒鼻酸