屏東六塊厝園區喜迎第三家廠商動土 期暉實業拓展智慧冷藏設備

芝加哥白襪左投艾拉德（Fraser Ellard）在去年賽季結束後宣布退役，令人感到吃驚的是，他前年夏天才完成大聯盟初登板，近兩年表現也不差，但卻選擇脫下球衣，改行當行銷公司的營運長，他近日接受大聯盟官網訪問時坦言，一切都是為了家庭，不希望看到孩子出生後就馬上要打包去參加大聯盟春訓。艾拉德於2021年投入選秀會，在第八輪被白襪選走，他僅花了3年的時間就升上大聯盟，近兩季更是在大聯盟累積43場出賽，防禦率3.95算是可圈可點，不過即便表現不差，但白襪仍在去年11月18日將他放入自願退休名單，也代表他將卸下球員身分。大聯盟官網報導，艾拉德分享，會做這個決定，主因是妻子的待產期是在今年2月，屆時兩人將迎來第一個孩子，他說：「我真的非常感激能有機會為白襪效力，他們給了我很多很棒的機會，我非常珍惜，但今年隨著球季進行，我開始重新審視自己人生的優先順序，也意識到職業棒球對家庭所造成的壓力，我發現，我真的很想陪在孩子身邊。」艾拉德希望可以陪伴著兒子，過上穩定的生活，他說：「非常感謝棒球，但到頭來，如果我說我的人生排序是：第一是上帝，第二是家庭，第三是社群與深層、有意義的人際關係，那棒球該排在哪裡？這

麗台運動報 ・ 3 小時前 ・ 5