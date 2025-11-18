屏東再增兩處社宅 永城好室、鶴聲好室117年完工





國家住都中心18日於屏東市舉行「永城好室」及「鶴聲好室」社會住宅動土典禮，這兩處社宅為中央在屏東推動的第3與第4處社會住宅，預計提供353戶居住單元，117年竣工啟用。縣長周春米受邀參加，與內政部吳堂安次長、國家住都中心花敬群董事長及施工與監造團隊共同祝禱工程如期如質完工。周縣長指出，屏東社宅布局正以「一棒接一棒」的速度展開，打造真正友善、宜居的城市。

縣長周春米表示，感謝行政院與中央各部會對屏東建設的長期支持，近年來屏東迎來產業重大轉型期，從109年行政院拍板高鐵延伸屏東、112年科學園區擴區與動土，到114年行政院提出「大南方新矽谷計畫」，再加上國科會宣布國家火箭發射基地正式落腳滿州，半導體、AI、太空科技等新興產業陸續布局，代表屏東已成功踏上南部科技產業S廊帶的重要位置，而隨之而來的人口與人才匯聚，更凸顯完善住宅環境的迫切需求。

縣長周春米細數屏東社宅布局，包括屏東市「瑞屏安居」預計明年底完工，提供520戶；潮州「光春好室」將提供172戶，預計116年完工；今日動土的「永城好室」與「鶴聲好室」再新增353戶，可望於117年投入使用；恆春的社宅基地也已完成招標，正待動土，都以穩健速度成長中。屏東正邁向科技成長的新時代，社會住宅就是吸引人才、支持產業的重要基礎建設。縣府將持續與國家住都中心合作，以最快速度、最完整規劃，打造兼具品質、人本與安全的社會住宅，讓屏東成為青年返鄉與人才移居的首選。

縣府城鄉發展處表示，為滿足屏東年輕族群與外來人才的居住需求，縣府正持續積極與國家住都中心合作，在東港、萬丹、內埔等重要生活圈盤點適合土地，務求讓社宅網絡「從屏北到屏南、從市區到鄉鎮」全面完善，希望讓屏東青年能安居、願留、樂業。

城鄉處指出，「永城好室」鄰近縣府行政中心，基地面積3,333平方公尺，規劃187戶社宅與托嬰中心；「鶴聲好室」鄰近屏東榮民總醫院，基地3,605平方公尺，將興建166戶並設置身心障礙照顧福利設施。兩處基地位置優越，不僅提供居住空間，同時串聯托育、身障支持、多元公共服務等設施，將社宅打造為真正友善的社區生活據點。

