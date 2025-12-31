屏東再抓廚餘養豬 母女檔設「暗管」偷餵遭重罰240萬

屏東縣九如鄉有2養豬場偷用「暗管」廚餘養豬，一共重罰240萬元。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣九如鄉有2養豬場偷用「暗管」廚餘養豬，一共重罰240萬元。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣嚴格禁止廚餘養豬，不料不斷有養豬戶挑戰底線，縣政府繼在屏東市、長治鄉查獲違規事件後，又在九如鄉、崁頂鄉抓到3起違規案，九如鄉有2養豬場偷用「暗管」廚餘養豬，一共重罰240萬元，崁頂養豬場則「飼料混廚餘」挨罰60萬元，據統計，屏縣府至今共查獲5起廚餘養豬、開罰460萬元。

屏縣府指出，九如鄉梁姓養豬場、陳姓養豬場的負責人為母女關係，分別飼養飼養1980頭及1610頭豬，當中梁為再利用檢核養豬場，但陳並未取得再利用資格，因此梁藉由清運廚餘機會，將高雄市餐廳、學校及團膳業者等廚餘運至豬場後，將廚餘倒入蒸煮槽蒸煮，再透過「地下暗管」把廚餘運送給陳。

廣告 廣告

屏東縣崁頂養豬場則「飼料混廚餘」，挨罰60萬元。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府表示，稽查人員在梁姓養豬場的車上當場查獲30桶廚餘桶，當中有12桶仍有廚餘，認其等惡意違規導致重大防疫破口，依《動物傳染病防治條例》各裁處100萬元、《飼料管理法》裁處20萬元，合計重罰240萬元，取消禁用廚餘期間的飼料差額補助及廚餘清運油資補助。

至於崁頂鄉陳姓養豬場，縣府說，該場飼養頭數為58頭，依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處曾多次前往現場查訪，陳姓養豬戶無視法規，被查獲現場以「廚餘混合飼料」餵食躲避稽查，依違反《動物傳染病防治條例》重罰40萬元罰鍰、以及違反《飼料管理法》裁處20萬元罰鍰，共60萬元。

據統計，截至目前，屏縣府共查獲5家養豬場偷用廚餘養豬，分別屏東市1場、長治鄉1場、九如鄉2場、崁頂鄉1場，一共開罰460萬元。

更多中時新聞網報導

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住

棒球》披軟銀戰袍 徐若熙 要投出18號的價值

甜度滿分詮釋經典曲 付豪游艾迪雙向奔赴唱〈屋頂〉