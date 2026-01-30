屏東再添新景點！ 新埤貓頭鷹共融公園啟用

屏東縣府斥資1億2千多萬，將新埤鄉綜合休閒公園轉型成貓頭鷹共融公園。今（30）日上午屏東縣長周春米親自出席新埤鄉貓頭鷹共融公園啟用儀式。

周春米表示，「歷經一年多的時間，非常謝謝議會的支持，然後還有我們孩子喜歡的共融遊戲場，還有我們長輩可以整個園區走遍遍，當然還有生態的這個埤塘，春節賞花然後踏春走春最好的地點。」

周春米出席新埤鄉共融公園啟用儀式。圖／台視新聞

屏縣府斥資1.2億元 打造「生態共融」遊戲場

新埤鄉貓頭鷹共融公園1月30日正式啟用，斥資總經費1億2千多萬，總面積有7.7公頃，改善範圍多達5.5公頃。除了重視生態保育外，更規劃孩童遊戲區，新的遊戲場特色包含，8公尺高貓頭鷹造型主塔、3到6公尺高的溜滑梯、攀爬網以及鑽籠，打造多元立體遊戲空間。

新埤鄉貓頭鷹共融公園，斥資總經費1億2千多萬。圖／台視新聞

貓頭鷹造型主塔好吸睛 還有限時塗鴉體驗活動

為了歡慶新公園啟用，縣府推出塗鴉體驗活動（只限3天，到2月1日）。公園的花海陸續盛開，這裡也將被列為屏東縣熱門走春景點之一。

縣長周春米往牆上塗鴉。圖／台視新聞

屏東／蘇世偉、陳緗淇、王晨瀧 責任編輯／蔡尚晉

