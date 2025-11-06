屏東再添長者好厝邊 萬全、苦瓜寮據點正式揭牌





屏東縣推動社區照顧關懷據點不遺餘力，「一村里一據點」的「安居樂業 希望城市」願景再邁新進展。6日萬巒鄉萬全社區發展協會及潮州鎮苦瓜寮社區營造發展協會同步揭牌啟用，縣長周春米出席表示，屏東全縣有443村里，目前社區關懷據點已經有423處，佈建率高達95%，期許社區關懷據點讓長輩交朋友、動起來，一起共融、共好、共老！

縣長周春米表示，屏東縣65歲以上人口已達16萬9千多人，占總人口21.6%，正式邁入超高齡社會，縣府積極推動社區照顧關懷據點，鼓勵長輩走出家門、就近參與活動，實現「在地安老、樂齡共好」的生活目標。她也特別提醒，反詐騙與交通安全同樣是縣府重視的議題，長輩應提高警覺，遇到可疑電話與簡訊要多查證，騎乘機車務必戴安全帽、遵守交通規則，守護自身安全。

周縣長說，縣府鼓勵長輩與身心障礙者多外出，自今(2025)年11月1日起將敬老卡及博愛卡每月補助點數由500點提升至1000點，並擴大使用範圍至計程車、復康巴士、國道客運及新增船運航線等「五大升級」服務，盼長者與身障朋友享有更安全便捷的交通選擇，積極參與社區與休閒活動，擴展生活圈，實現有尊嚴又快樂的銀髮人生。

縣府社會處表示，萬全社區關懷據點每週四上午總是熱鬧滾滾，桌上一張張健保卡象徵著長輩的出席報到。當中最令人印象深刻的，是喑啞長者楊李秀娥女士，她雖無法言語，也聽不見聲音，卻從未缺席任何課程，總是專注觀察講師動作、努力跟上進度，在手作與繪畫課程中更展現無比專注。對社區志工而言，她的身影正體現據點成立的初衷──鼓勵長輩走出家門、參與社區，在交流中找回自信與活力。

潮州鎮苦瓜寮社區據點則借用在地五隆宮舉辦活動，雖資源有限，卻因志工群熱情投入而充滿生命力。有人帶領課程、有人陪伴長輩、有人出借場地或資金支援，大家以行動撐起據點運作，志工們笑說：「我們只是做一點小事，但一起做，就能讓社區亮起來。」據點的存在，讓長輩有了可以相聚、學習與交流的地方，也讓居民之間的情感更加緊密。

