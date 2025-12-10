屏東冬之銀河變奏曲 12/13登場

二○二五屏東追星季「冬之銀河變奏曲」，將於十三日下午四至九時在社頂自然公園登場；屏東縣府邀請全國民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象。

屏東縣府交通旅遊處指出，這項屏東追星季的年度壓軸活動，有草地瑜珈、草地音樂會、追星市集與天文教育闖關等，其中，天文闖關自下午四時開放，設置多個教育攤位，完成闖關即可參加抽獎，有機會獲得八大行星水晶球夜燈、黃道十二宮星空感溫變色杯等特色禮品。

傍晚時分，可在草地上以瑜珈放鬆身心，隨後由「星空變奏曲」音樂會接棒上陣，以輕柔爵士旋律營造浪漫氛圍；現場亦匯集在地社區推廣、文創商品與特色胖卡美食等超過二十攤市集，為活動增添熱鬧氣息。

活動也邀請屏東星空大使施世治與星空解說團隊進行專業導覽，帶領民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象，深入感受星空魅力。

屏縣府長期推動暗空觀光，以「暗天不暗地」的方式協助店家改善光環境，營造生態與觀星共好的夜間環境，今年共有三十一間店家通過星空友善店家認證，將由縣長周春米進行「好屏聚星」品牌揭牌儀式並頒發證書，肯定業者在推動暗空旅遊的努力。

這次活動採全接駁服務，請民眾將車輛停妥於墾丁國家森林遊樂區停車場，並搭乘接駁車來往社頂自然公園；更多活動訊息請至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。