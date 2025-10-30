屏東分署11月份123聯合拍賣 高樹空地第一拍，歡迎來投標

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 好康來相報，法務部行政執行署屏東分署（下稱屏東分署）114年度11月份123聯合拍賣會將於114年11月4日（週二）下午3時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室熱鬧登場。當天最受矚目之拍賣標的係位於屏東縣高樹鄉泰興段之方整空地，本次將進行第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元，請有興趣投標的民眾把握難得的機會。

因屏東分署滯欠大戶許姓義務人於113年7月至9月期間未經許可採取土石，違反土石採取法，經屏東縣政府分別裁處新臺幣695萬餘元及330萬餘元，並於114年2月及8月分別移送屏東分署強制執行。屏東分署對於此類危害國土資源及環境永續之不法行為，一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」之原則，收案後立即將義務人名下之土地進行查封及鑑價，並於114年11月4日（週二）下午3時，在屏東分署拍賣室以投標方式拍賣該筆不動產，拍賣標的係位於屏東縣高樹鄉泰興段554地號土地，土地形狀方整，惟有一深坑，本次將進行第一次拍賣，底價590萬元，保證金118萬元，拍定後依現況點交，請應買人注意。之後屏東分署將會持續關注此類違反土石採取法之案件，以收嚇阻效果。此外，還有位於屏東縣里港鄉、枋寮鄉、林邊鄉等多筆土地也將進行拍賣，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.gov.tw/）查詢相關拍賣訊息。