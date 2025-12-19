屏東創意農民曆限量索取 細品縣內光影、色彩與故事

屏東創意農民曆限量發送展現城市魅力。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今年以創新視角重新詮釋家戶必備的傳統農民曆，轉化為兼具實用性與藝術感的收藏品，製作出「2026屏東農民曆－屏境拾光」不僅記錄時間，更收藏生活，細細品味屏東的光影、色彩與故事，即日起這本屏東創意農民曆在縣府服務台、太平洋百貨服務台等地點免費限量索取。

縣府表示，今年全新推出的「2026屏東農民曆－屏境拾光」，以色彩作為主軸，串聯縣內重要公共空間與特色建築，透過視覺語彙呈現屏東一年四季的風情與故事，讓民眾在翻閱農民曆的同時，也能感受屏東的生活溫度與城市魅力，農民曆已完成印製，即日起在縣府、屏東太平洋百貨、環球購物中心服務台及台北、台中、高雄火車站旅遊服務中心限量免費發送，數量有限，歡迎民眾把握機會索取。

廣告 廣告

縣府行政暨研考處指出，近年來屏東縣持續累積具代表性的公共建設與文化場域，成為縣民與外地旅客喜愛造訪的亮點，例如東港王船文化館即便採售票入場，仍在短時間內突破百萬人次，展現屏東文化觀光的強勁吸引力，而這本農民曆特別以「顏色」為敘事語言，將風景、氣味與記憶融入設計，打造獨一無二、專屬屏東的年度風景書。

屏東創意農民曆限量提供民眾免費索取。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

假冒「高價藝伎咖啡豆」 歐客佬董事長出面致歉

59年前小學國語課本 !「這2字」如影隨形、愛國的老農夫結局曝光

東北季風接續來襲！週五短暫回暖 耶誕節冷颼颼

