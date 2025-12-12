屏東劃設人行道、停車彎 標線不直觀又塞車引議

（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東市華正路增設人行道及停車彎，汽機車道縮減後塞車嚴重；標線設計不直觀，有民眾以為停車彎是機車道，引發熱議。立委鍾佳濱服務處今天邀集會勘，縣府與公所將研議改善。

屏東縣屏東市和平國小提案設置通學步道，獲內政部國土管理署補助，12月初由屏東市公所於華正路劃設標線型人行道。然而，自劃設以來民眾討論不斷，有人質疑，此路段原有快慢車道，行人權益固然重要，人行道劃設後卻造成汽機車爭道。

民進黨籍立委鍾佳濱服務處今天新聞稿表示，接獲屏東市民代表王芬里及中正里長李育丞等人反映，華正路從瑞光路到莊敬街段，過寬的人行道壓縮行車空間及安全疑慮，今天上午邀集內政部國土管理署、屏東縣政府、屏東市公所等相關單位現場會勘。

王芬里、李育丞表示，雖支持人行道設置，但該路段路口短湊、車流量大，平常時段就已壅塞；新設人行道及停車彎卻取消機車道，導致汽機車爭道，碰撞風險及塞車問題加劇；且該路段救護車經常通行，車道縮減可能造成通行困難，影響急救速度。

國土署南區都市基礎工程分署主任劉柏儀回應，推動人本交通環境改善是主要政策方向，道路安全是首要考量，如果有安全疑慮，包含當地交通動線實際狀況，地方政府可因地制宜適當調整。

屏東縣政府交通旅遊處綜合規劃科長張恭文說明，現況劃設道路標線及功能還不夠直觀，會讓民眾不清楚用途，將請屏東市公所增加標誌及標語提醒，並加強宣導。

鍾佳濱服務處表示，會勘時發現，非交通尖峰時刻路口已有塞車狀況，且有民眾將新增供停車的停車彎，當做機車道行駛，更有不少民眾將機車騎到人行道，亂象叢生。

鍾佳濱服務處提及，經討論後決議由縣府與公所廣徵民意後，在兼顧行人安全、汽機車通行及停車空間前提下，研議改善方案提報國土署修正，保障各類型用路人安全及交通順暢。（編輯：黃世雅）1141212