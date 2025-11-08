屏東力里圳流動百年 縣府辦走讀健走

屏東縣長周春米（中）等人，參加「百年力里」走讀健走活動的啟動儀式。

日本工程師鳥居信平百年前打造力里圳灌溉屏東平原，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息！屏東縣府八日舉辦走讀健走力里圳的百年慶活動，吸引大批民眾體驗在地文化與水資源的珍貴價值。

值得一提的是，這項「百年力里．遇見你」走讀健走活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華！

周春米表示，力里圳水利工程的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆；一九二五年，鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支流。

周春米指出，這段跨越世代的情緣，如今更延續至鳥居信平的孫子鳥居徹特地從日本來台，串起與家鄉靜岡縣袋井市的連結；袋井市長大場規之與議長佐野武次不僅特別捎來祝賀信函，前市長原田英之更到場祝福，象徵著因力里圳而再次相聚的深厚情誼。

她說，縣府將持續推動水資源永續利用與地方文化傳承，讓力里圳的精神繼續在下一個百年中流動。

原田英之表示，百年前力里圳水利工程在鳥居信平教授的支持下完成，如今看到水圳持續發揮灌溉效用，袋井市感到十分榮幸，期待藉由這條水圳，讓台日之間的交流更加緊密。