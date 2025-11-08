屏東力里圳流動百年 縣府辦走讀健走
▲屏東縣長周春米（中）等人，參加「百年力里」走讀健走活動的啟動儀式。
日本工程師鳥居信平百年前打造力里圳灌溉屏東平原，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息！屏東縣府八日舉辦走讀健走力里圳的百年慶活動，吸引大批民眾體驗在地文化與水資源的珍貴價值。
值得一提的是，這項「百年力里．遇見你」走讀健走活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華！
周春米表示，力里圳水利工程的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆；一九二五年，鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支流。
周春米指出，這段跨越世代的情緣，如今更延續至鳥居信平的孫子鳥居徹特地從日本來台，串起與家鄉靜岡縣袋井市的連結；袋井市長大場規之與議長佐野武次不僅特別捎來祝賀信函，前市長原田英之更到場祝福，象徵著因力里圳而再次相聚的深厚情誼。
她說，縣府將持續推動水資源永續利用與地方文化傳承，讓力里圳的精神繼續在下一個百年中流動。
原田英之表示，百年前力里圳水利工程在鳥居信平教授的支持下完成，如今看到水圳持續發揮灌溉效用，袋井市感到十分榮幸，期待藉由這條水圳，讓台日之間的交流更加緊密。
其他人也在看
屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)
日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府8日以走讀健走慶祝水圳百週年，日方代表也到場共慶。中央社 ・ 12 小時前
114年屏東縣運 周春米主持開幕典禮 (圖)
屏東縣運暨公教聯合運動會7日開幕，屏東縣長周春米（前）到場主持開幕典禮，並致詞勉勵與會選手。中央社 ・ 1 天前
屏東春日鄉力里圳百週年 縣府邀日方共慶 (圖)
日本工程師鳥居信平百年前創建力里圳，屏東縣長周春米（左3）邀請鳥居信平之孫鳥居徹（右3）、靜岡縣袋井市前市長原田英之（右2）共慶水圳百週年。中央社 ・ 12 小時前
高雄擬闢60米道路橫貫橋糖園區 五分車恐成絕響 民團籲三思
高雄市橋頭糖廠園區具有糖業博物館、日治時期老宿舍、與五分車體驗等，已成市郊重要休憩景點之一，不過在橋頭新市鎮第三期計畫中，將開闢的60米寬1-1道路，將橋糖園區一分為二，民間團體擔心道路開發恐讓五分車成絕響，大幅減少園區觀光休憩價值，新市鎮開發案也恐讓典寶溪沿線淹水情形加劇。對此國土署回應，此案目前正進行都市計畫審議，後續會正式召開說明會提供大眾表示意見。中時新聞網 ・ 11 小時前
創建力里圳灌溉屏東 日工程師孫來台共慶百週年
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府今天以走讀健走慶祝水圳百週年，工程師孫鳥居徹等日方代表也到場共慶，吸引逾400人參加。中央社 ・ 13 小時前
南市「風起再生、農聚台南」 農村再生成果嘉年華在後壁登場
記者陳佳伶／新營報導 南市農業局八日在後壁區菁寮老街舉辦農村再生成果嘉年華，今年活動…中華日報 ・ 14 小時前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 16 小時前
綠台南市長初選正面對決 陳提教育政見 林深入敵營成立後援會
民進黨台南市長初選登記10日登場，意味林俊憲、陳亭妃將正式開戰，陳亭妃8日上午先選在新營區舉辦「妃妃姐姐太空萌樂園」公布教育政見。林俊憲下午直搗安南區陳的票倉成立後援會。藍營初選相對溫和，台南市立委謝龍介將待財劃法塵埃落定推出政見。前立委陳以信自比鯰魚，每天發布政見攪動台南一缸選情活水。中時新聞網 ・ 12 小時前
《產業》商仲女王：明年房市霜降
【時報-台北電】商用不動產市場名人、有「商仲女王」封號的世邦魏理仕前「中國華東區董事總經理」朱幸兒表示，目前是房市「冷靜之始」，對2026年房市趨勢下了「霜降」註解，預期在政策和大環境影響下，明年房市爆發力會被減緩，最快2026年底才可望回溫。 朱幸兒7日宣布創辦「和氏璧國際物業投資顧問股份有限公司」Jade Core Properties，擔任策略長，宣告回歸商用不動產市場，主打國際盃，明年將在越南、馬來西亞成立分公司。 朱幸兒曾任英文老師、英文秘書，再到戴德梁行DTZ高層主管、創辦第一太平戴維斯Savills台灣分公司、進入世邦魏理仕CBRE擔任董事總經理、董事長，並升任中國華東區董事總經理，一路走來，戰功彪炳，像富邦人壽以100億元買下環亞百貨、富邦人均買下西門町外資私募基金亞太置地的萬國大樓等，都是代表作，更擁有曾經在外商「五大行」就包辦三家的罕見資歷，在近29年的商用不動產市場征戰生涯，搏得「商仲女王」封號。 在離開世邦魏理仕、完成交棒後，朱幸兒昨宣布決定再回歸市場，創辦和氏璧國際物業，不但重披戰袍，也開啟她的人生創業之路。 昨日「和氏璧國際物業」正式宣布開幕，朱幸兒也率經營時報資訊 ・ 16 小時前
台南女約男網友見面吵架負氣跳河 他「怕身分曝光」只敢打110報案還偷溜
令人意外的是，報案人並非民眾，而是台南市消防局一名新進隊員。據了解，該名消防員擔心身分曝光，未撥打119而改撥110報案。勤務中心建檔報案電話時，才發現報案人竟是自己單位的同仁，而該名隊員在救援行動展開後悄然離開現場。警方指出，接獲報案後立即派遣公園、復興分隊...CTWANT ・ 13 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 15 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前