屏東動物防疫所爆性侵醜聞 男主管下班誘女同事進辦公室遭起訴

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣動物防疫所驚爆性侵案件。一名陳姓小主管涉嫌兩度在下班後，以「有要事幫忙」為由，要求女同事返回辦公室，並趁機性侵得逞。案件經偵查後，檢方已於去年11月依強制性交罪起訴陳男，並建請法院判處3年以上、10年以下有期徒刑。

起訴書指出，民國110年4月17日晚間9時許，陳男以業務人力需求為由，將女同事單獨叫至辦公室，隨後不顧對方反抗，對其撫摸、吸吮胸部，並以手指性侵、強迫口交。短短一週後的4月24日晚間，陳男再度故技重施，在同一地點強行對女同事進行性侵行為。

案發後，被害女子向警方報案，陳男則全盤否認犯行，辯稱僅有親吻、觸摸，並聲稱曾徵詢對方同意，未有強迫行為。然而，檢方掌握被害人下體撕裂傷的驗傷報告、心理諮商紀錄、司法精神醫學鑑定及被害人日記等多項證據，認定陳男犯行明確，依法提起公訴。

此外，被害人也曾於112年間向媒體投訴，陳男平日即常開黃色笑話、對女性穿著品頭論足，並在出差時對女同事毛手毛腳，長期造成其極大心理壓力。

對此，屏東縣政府表示，案發後已立即成立性別平等委員會調查，認定陳男性騷擾行為屬實，已記一大過並降調非主管職；至於妨害性自主部分，將待法院判決確定後，依法從嚴處置。