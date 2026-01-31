屏東動防所藏惡狼！ 課長性侵女同事遭檢方求刑10年

屏東動物防疫所驚傳男課長性侵女同事案件。（擷自Google Maps）





屏東動物防疫所驚傳性侵案件！一名陳姓男課長在2021年間，以「有要事幫忙」為由，在所內2度強拉女同事猥褻、性侵得逞。案件曝光後，屏東地檢署去年11月依強制性交罪起訴陳男，並求處10年徒刑。對此，屏東縣政府表示，案發後已將陳男記1大過、降調非主管職，若判決結果屬實，將依法加以嚴懲。

據《鏡週刊》報導，陳男在2021年4月間，以業務人力需求為由，將女同事叫進辦公室後，2度對其猥褻、性侵得逞。事後受害女子向屏東警分局報案，陳男矢口否認犯行，辯稱有詢得對方意願，屏東地檢署第一次做出不起訴處分，女子不服、再提出抗告。

檢方再偵查，經檢視驗傷結果，發現女子下體有撕裂傷，以及2名證人和1名心理諮商師證述，被害人於案發後出現害怕、恐懼、憤怒等情緒，加上司法精神醫學鑑定報告書，和女子日記等證據，可得知被害人因陳男行徑影響身心狀態甚鉅。檢方去年11月依強制性交罪起訴陳男，並建請法官求處3年以上、10年以下徒刑。

對此，屏東縣政府表示，事發後即成立性平會調查，經內部評議成立後，記陳男大過一次，並降職、調離不同單位處分。而妨害性自主部分，將待法院判決確定，若屬實將依法加以嚴懲。（責任編輯：殷偵維）

《上報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

