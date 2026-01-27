屏東勝利星村年吸七百多萬遊客 榮登全縣景點之冠 餐飲名店「一位難求」

圖說：屏東勝利星村遊客榮登全縣景點之冠，餐飲名店「一位難求」，年節璀璨星花，吸引遊客湧入。（縣府提供）

屏東勝利星村創意生活園區年吸七百多萬遊客，榮登全縣景點之冠，今年春節以「星花開」為主題，璀璨星花，吸引遊客湧入，盛讚為「美拍聖地」，人氣餐飲名店訂位「一位難求」。

春節期間園區內文創品牌、烘焙與伴手禮店家同步推出滿額贈福袋、年節商品優惠等活動，多家餐飲名店成為年節團聚與親友餐敘的熱門選擇，一些知名店家早在一至兩個月前即預約額滿，電話多到「接線生快要崩潰」，只能對向隅的民眾說聲抱歉。

屏東縣政府文化處表示，根據交通部觀光署統計，去年一至十一月屏東最受歡迎景點中，勝利星村創意生活園區以七百二十五萬人造訪居冠，隨著燈節登場與春節連假到來，預期將再度帶動一波觀光與消費熱潮，今年勝利星村燈區共規劃十五組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下，綻放迷人風貌。

將軍之屋前的「記憶之花」以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，詮釋記憶中風華年代的美好意象，「花之路」則以繁花構築成花隧道，象徵幸福與祝福，引領民眾彷彿走入奇幻花境。

文化處指出，遺構公園燈區則設置「花仙子的衣裳」、「火樹螢花」、「鏡花奇緣」等燈組，巧妙運用斷垣殘壁的空間特色，與花藝光影相互輝映，每一處轉角都充滿驚喜，吸引不少遊客與網友盛讚為「美拍聖地」。此外，成功區「馬到成功」燈組以童年記憶中的搖搖馬為設計發想，打造超大型應景燈飾，懷舊復古造型呼應園區歷史場域特色，也以諧音寓意新的一年成功、勝利，成為民眾拍照打卡的熱門亮點。