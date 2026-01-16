屏東北野公園新建工程動土 串聯新豐親水公園打造屏北旅遊新亮點

▲屏東北野公園新建工程動土。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】野營風氣日漸興盛，屏東縣政府於高樹鄉規劃新建北野公園，設計77帳露營空間，打造屏北新休憩旅遊亮點，今（16）日舉行工程動土典禮，縣長周春米表示，本工程總經費3.8億元，皆由縣府縣款支應，預計116年5月完工，屆時可提供自搭帳、懶人帳、車宿、露營車等多元體驗，成為兼具生態、休憩與觀光功能的特色公園。

▲屏東北野公園將興建特色旅遊服務中心。（圖／屏東縣政府提供）

周春米縣長說，高樹鄉不僅水質與空氣品質良好，周邊山景也相當優美，為讓更多民眾親近高樹，同時推廣棗子、芋頭與鳳梨等在地優質農產品，近期除舉辦奇幻大津、北野祭等活動吸引人潮外，此次更於新豐親水公園旁打造低密度開發的北野公園，工程歷時近一年半，未來完工後，園區將擁有豐富樹蔭，盼打造觀光旅遊新亮點。

縣府交通旅遊處指出，北野公園基地面積約12.95公頃，全區共規劃77帳露營空間，包含田野露營區(自搭帳)43帳、野奢露營(懶人免搭帳)19帳、露營車8帳及車宿7帳，亦將興建特色旅遊服務中心，園區除保留原有林地與自然景觀外，也規劃星空劇場、北野廣場，未來可作為北野祭活動舉辦場地，並結合荖濃溪設置親水設施，提供民眾享受多元舒適的戶外休憩體驗。

交旅處表示，園區內設有果樹區與荒野草原，可觀賞四季花果景觀，並提供環境教育、生態觀察與步道沿溪戲水，讓民眾在自然探索中感受溪流清涼，公園內也打造洞居、鳥之居等特色打卡景點，期待結合在地藝術與自然景觀，打造屏北地區休閒旅遊的新景點。