屏東北野公園新建工程動土 打造屏北旅遊新亮點

隨著戶外旅遊風氣日漸興盛，屏東縣政府為打造屏北旅遊新亮點，16日於高樹鄉舉行「北野公園新建工程」動土典禮，縣長周春米主持典禮時表示，本工程將興建特色旅遊服務中心，並規劃77帳露營空間，總經費3.8億元，皆由縣府縣款支應，工程預計116年5月完工，屆時可提供自搭帳、懶人帳、車宿、露營車等多元體驗，打造兼具生態、休憩與觀光功能的特色公園。

縣長周春米表示，高樹鄉不僅水質與空氣品質良好，周邊山景也相當優美，為讓更多民眾親近高樹，同時推廣棗子、芋頭與鳳梨等在地優質農產品，近期除舉辦奇幻大津、北野祭等活動吸引人潮外，此次更以低密度方式開發新豐親水公園，工程歷時近一年半，未來完工後，園區將擁有豐富樹蔭，盼打造觀光旅遊新亮點。

周縣長指出，為持續推廣高樹、改善整體城市風貌，縣府承接前縣長潘孟安多年建設基礎下，陸續推動屏11及屏2-1道路拓寬工程，近年也積極改善鄉內長年淹水問題，其中，被視為防洪最後一哩路的阿烏排水工程，前年總統賴清德也到場關心，工程經費超過4億元，中央已核定也將進行動土，未來縣府團隊將持續完善地方建設，帶動地方整體發展。

縣府交通旅遊處表示，近期露營已成為國人熱門的休閒活動，為推動屏北地區多元旅遊模式，北野公園新建工程在規劃初期即審慎盤點水土保持需求，並委由水利顧問公司進行整體評估，將水利安全、水土保持與永續發展納入考量，同時融入荖濃溪流域文化特色，歷經多次修正後，於今日舉辦動土典禮。

交旅處說，北野公園基地面積約12.95公頃，全區共規劃77帳露營空間，包含田野露營區(自搭帳)43帳、野奢露營(懶人免搭帳)19帳、露營車8帳及車宿7帳，園區除保留原有林地與自然景觀外，也規劃星空劇場、北野廣場，未來可作為北野祭活動舉辦場地，並結合荖濃溪設置親水設施，提供民眾享受多元舒適的戶外休憩體驗。

此外，園區內設有果樹區與荒野草原，可觀賞四季花果景觀，並提供環境教育、生態觀察與步道沿溪戲水，讓民眾在自然探索中感受溪流清涼，公園內也打造洞居、鳥之居等特色打卡景點，期待結合在地藝術與自然景觀，打造屏東休閒旅遊的新景點。

