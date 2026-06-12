屏東半導體供應鏈專區今動土 賴清德：代表台積電深耕台灣的決心

總統賴清德12日出席屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮致詞表示，今天進駐的不只有台積電，是產業鏈都進來了。（圖：溫蘭魁攝）

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德說，進駐的不只有台積電，是產業鏈都進來了，他表示，這代表台積電深耕台灣的決心。（溫蘭魁報導）

屏東科學園區半導體供應鏈專區12日在滂沱大雨中舉行動土典禮，包括總統賴清德、國科會主委吳誠文、台積電董事長魏哲家、總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米以及國科會南科管理局局長鄭秀絨都出席這場產業界的大事，宣告半導體聚落正式進駐屏東。

屏東科學園區半導體供應鏈專區12日舉行動土典禮，包括總統賴清德、台積電董事長魏哲家、總統府秘書長潘孟安與屏東縣長周春米都出席這場盛事。（圖：溫蘭魁攝）

賴清德總統致詞指出，屏東半導體供應鏈園區是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，有幾層重大意義，第一個是屏東迎接了半導體的產業，第二，今天進駐的不只有台積電，是產業鏈都進來了，換句話說，台灣的半導體產業鏈未來會更完整，更形成一個國家隊，未來在全球佈局的時候，會更具有實力，對台灣的整體發展有莫大的助力；第三個重大的意義是，台積電願意大力支持這個專屬園區，而且親自規劃設計：「願意號召讓產業鏈能夠一起進來，就代表台積電深耕台灣的決心，大家說對不對？（對！）大家說對不對？台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大利益，大家說對不對？」

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屏東科學園區半導體供應鏈專區12日在滂沱大雨中舉行動土典禮。（圖：溫蘭魁攝）

南科管理局表示，目前進駐的供應鏈廠商除了台積電之外，還有帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技與矽科宏晟總共7家。

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