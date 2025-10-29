屏東南島文化節今晚舉辦月光下的文化盛宴 壓軸主活動 11／1 縣民公園登場
【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府原住民處今（29）日晚間於屏東原百貨，舉辦沉浸式文化盛宴《土水動靜》，席間美食與藝術交織，瀰漫著濃濃南島風情的氣息，縣長周春米表示，首屆「屏東南島文化節」壓軸活動將於11月1日在屏東縣民公園盛大登場，邀請全國民眾共襄盛舉，讓屏東成為南島文化最閃耀的舞台。
今晚文化盛宴活動開場由屏東原鄉、屏東市原住民族協會青年及吐瓦魯在台學生會共同演出，青年男女身著族群華麗服飾，踏著鼓點緩緩入場，月光照映下的步伐充滿力量與柔情，縣長周春米也以一襲原民當代改良服飾現身舞台，象徵傳統與現代的交融，贏得現場掌聲不斷。現場觀眾沉醉於旋律、燈影與香氣交織的南島夜色中，月光、樂聲、走秀與佳餚相映成趣，成就一場難忘的文化饗宴。
縣長周春米表示，屏東是一片擁抱多元的土地，讓南島文化在此生根、發光，今晚的《土水動靜》不只是味覺饗宴，更是一場回到土地、傾聽記憶的旅程，整場晚宴由屏東青年團隊策劃與執行，走訪九個原鄉部落向長者學習、向文化請益，將傳統智慧轉化為創作靈感，使這場盛宴更具靈魂與情感。
周縣長指出，首屆「屏東南島文化節」以「從土地出發」為核心精神，自6月起展開系列活動，壓軸主活動將於11月1日在縣民公園盛大登場，現場將有南島市集、青年信物交換、部落聚場串聯、千人圍舞、長者手作體驗及月光下的樂舞演出，邀請全台民眾共襄盛舉，在星光與鼓聲交錯的夜裡，感受南島文化的深邃與溫度。
《土水動靜》菜單設計以屏東山海食材為靈感，結合Pulima原食與SUGARbISTRO小食糖的創意料理，四道菜系以「從山、從海、到大地、夜空、星宿與族群共融」為主題。主廚團隊與來義鄉文樂部落文化顧問得陸・鳩浙恩澇（Terudj Tjucenglav）攜手設計，從山林野菜的清香、海洋鹹風的滋味，到象徵星宿的甜點，每一道皆蘊藏著對土地最深的敬意與情感。
▲《土水動靜》菜單設計以屏東山海食材為靈感。（圖／屏東縣政府提供）
