屏東原創音樂劇 管罄×倪安東×錦雯 港墘仔跨界合作

管罄×倪安東×錦雯在屏東原創音樂劇《港墘仔》合作。

記者戴淑芳∕台北報導

管罄×倪安東×錦雯跨界同台！屏東原創音樂劇《港墘仔》年底重磅登場，豪華卡司將以媲美大型演唱會的高規格製作，帶領觀眾重溫南方土地真實而溫暖的人生故事。

由Pingtung TOP屏東傑出演藝團隊「星星戲樂」原創製作的在地音樂劇《港墘仔》，將於2025年底重磅首演。這部被形容為「很台灣、很好哭、很好笑」的作品，故事背景設定在虛構的「港墘仔燒烤」，在此處交織著三代人物錯綜複雜的情感與生命歷程。

錦雯飾演的金鳳是一位兼具幽默與嚴肅的母親。她分享過去參與兩檔民視八點檔累積的經驗，讓她能更自在地詮釋角色。她表示劇中獨唱曲《溫的囝仔》是最大挑戰：「這首歌承載著對家庭與信仰的深情，我特別調整唱法，把不同母親的心聲都融入其中，是很棒也很深刻的挑戰。」

管罄則把角色的勇敢與吶喊全都放進歌聲裡，坦言每一次排練都像重新走過一次人生。

倪安東表示，首次讀劇本就被濃厚的人情味吸引。他認為《港墘仔》是一部非常屏東、非常台灣的音樂劇，唱的是日常，演的是人生。

本劇並巧妙融入東港民俗文化，包括王爺廟、陣頭、嗩吶樂團等元素，打造出充滿土地記憶與生命厚度的南方故事。