屏東原民獵殺4黑熊判無罪 「戲謔、殘忍絕非部落文化」檢提上訴

台灣黑熊遭到無情獵殺，相關判決也成為新聞焦點。資料照片



屏東地方法院日前判決9名原住民，因獵殺4隻台灣黑熊與多隻保育類野生動物，甚至自拍上傳網路，獲判無罪。對此，屏東地檢署今天（12／17）發出新聞稿，表示判決混淆原住民族傳統狩獵文化與濫殺野生動物行為，且被告犯罪手段具戲謔性與殘忍性，已經超越原住民族部落文化之精神，因此依法提起上訴，要求撤銷原判決並論罪科刑。

屏東地檢指出，原審判決認定被告等人獵殺行為屬「非營利自用」而諭知無罪。但是檢方主張，「非營利自用」之法律概念，非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌。

屏東地檢解釋，依司法院大法官會議釋字第803號解釋意旨，法律所保障之狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化傳承」之基礎上，從而若僅因行為人具備原住民族身分，遂將與傳統文化毫無關聯之娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」之名並規避刑責，顯已違反憲法平等原則。

屏東地檢也強調，本案犯罪行為有三大特點：

一、 戲謔生命：被告獵殺珍貴之台灣黑熊後，將龐大屍體夾於機車騎士與乘客間，以「三貼」方式嬉鬧運送，沿途錄影訕笑，甚至事後將屍體於民宿內陳列炫耀、拍照。

二、 手段殘忍：被告使用具高度殘忍性之鋼製吊索（俗稱山豬吊）誘捕獵物，並對受困掙扎之黑熊採取近距離射殺之方式，違反狩獵倫理與人道精神。

三、 違背部落規範：本案部分犯行發生於「部落尋根活動」期間，該活動主辦單位並未允許狩獵，被告等人卻仍攜帶大量獵槍入山濫捕，此舉既非自身部落規範所容，遑論代表整體傳統文化。

屏東地檢強調，原審判決未能分辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」之差異，將少數人之違法行徑等視於部落文化，更對真正嚴守狩獵禁忌之原住民族造成二次傷害。檢察官依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑，維護法律與環境生態正義。

