屏東又抓到！禁令下再爆偷餵廚餘挨罰80萬 初篩結果出爐

屏東縣嚴格禁止廚餘養豬，不料又發生第二起偷用廚餘養豬，縣府在長治鄉一處養豬場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣，認定林姓業者違反《動物傳染病防治條例》，重罰60萬元，此外還違反《飼料管理法》，再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元，而經採檢送驗後，初篩結果均為非洲豬瘟陰性。

屏縣府指出，聯合稽查小組在上月26日主動聯合稽查列管的再利用檢核養豬戶，不料查獲禁止廚餘養豬後的第二起違規案，長治鄉林姓養豬場違規餵養豬隻廚餘，該場共飼養215頭豬隻，稽查人員在現場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣。

屏東縣嚴格禁止廚餘養豬，不料又發生第二起偷用廚餘養豬，縣府在長治鄉一處養豬場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

動物防疫所表示，稽查當天立即開立全場豬隻禁止移動管制書，並採樣豬隻及廚餘，送驗初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播，同時，豬場內進行廚餘與動物性廢渣去化工作，並啟動畜牧場與周邊道路清消，全面提升生物安全措施，以維護屏東縣養豬產業安全。

縣府也在11日公布裁處結果，業者依違反《動物傳染病防治條例》遭重罰60萬元，以及違反《飼料管理法》再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。

