屏東台積電半導體供應鏈專區動土 賴清德、魏哲家出席

屏東台積電半導體供應鏈專區動土，總統賴清德(右2)、台積電董事長魏哲家出席。(右1)。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東科學園區半導體供應鏈專區今天舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長暨總裁魏哲家及7家廠商董事長或總經理及縣長周春米等人都親自出席。賴清德表示，今天動土有重大的意義，不但屏東迎來了半導體產業鏈，對台灣整體發展有莫大助益，更是代表台積電深耕台灣的決心。賴總統並強調，產業需要的水、電、土地、人才不用擔心，他會往這些方向來滿足大家的需求。

國科會南科管理局屏東園區，設有28公頃的半導體供應鏈專區，供台積電統籌規劃使用，引進半導體相關供應鏈廠商進駐，首波有七家廠商進駐，包括帆宣、華懋、捨得、安葆、兆聯、和淞、矽科宏晟等。

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總統賴清德與台積電董事長魏哲家一起參加屏東台積電半導體供應鏈動土典禮。(記者葉永騫攝)

魏哲家在動土典禮也開玩笑的說，今天動土典禮時屏東下起了大雷雨，那麼大聲還以為是鞭炮聲，他上個月才擔心要不要啟動水車，現在看到下了那麼大的雨，覺得很高興，現在水電不缺，但缺人才，希望屏東縣政府要努力增加人口及教育能量。

總統賴清德表示，屏東迎接了台積電及半導體產業鏈發展可期、進步可期，進駐的不只是台積電而是半導體產業鏈都進來了，台灣的半導體會更完整，形成一個國家隊，對台灣的發展對全球布局更有實力，對台灣的整體發展有莫大助益，台積電大力支持專屬園區，號召產業鏈一起進來，代表台積電深耕台灣的決心，台積電的心和根在台灣，如果台積電要開枝散葉也是台灣得到最大的利益

賴清德指出，台灣要均衡發展，所以嘉義、台南、高雄、屏東設有半導體產業鏈的S廊帶，台灣才能均衡發展，對於產業需要的水、電、土地、人才不用擔心，他會往這些方向來滿足大家的需求，水的方面，水珍珠計畫快完成，把台灣的水庫、水壩連通起來。

有關電力方面，賴總統說，大家可以看看台電24小時即時資訊備轉容量率，都在20%以上，並且持續電力建設，加上科技不斷進步，能耗減少，土地也沒有問題，政府10年來科學園區開闢了1305公頃，解決公司要立足台灣土地的需求，而人才的問題也放寬了，全球的人才符合規定都能夠來台灣工作，因為科技產業要發達需要國際友人。

屏東台積電半導體供應鏈專區動土典禮，總統賴清德(右二)、魏哲家(右一)、屏東縣長周春米(右三)出席。(記者葉永騫攝)

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