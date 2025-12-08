屏東台一線2天3車禍釀3死 奪命畫面曝

台一線屏東路段2天就發生3起死亡車禍。（圖／東森新聞）





屏東台一線近期發生多起死亡車禍，光是本月2日中午到3日下午就發生了3起死亡車禍，造成2名自行車騎士、1名機車騎士死亡。屏東分局警方呼籲民眾務必注意用路安全。

根據屏東分局統計，2日中午，屏東市和生路一段和工業六路口，60歲的李姓男子駕駛聯結車，轉彎時不慎與70多歲李姓女自行車騎士發生碰撞，造成李女當場死亡；同日還有一起69歲鄭姓男子將車臨停在機慢車道，造成後方的35歲范姓男自行車騎士來不及反應，撞上後送醫宣告不治。

3日又發生一起死亡車禍，23歲男機車騎士騎車行經建國路段時，疑似是因為沒有保持安全距離，追撞前方的73歲謝姓女自行車騎士，謝姓婦人車禍後不幸身亡。

屏東分局警方表示，3起車禍地點都集中在台一線的屏東市路段，呼籲民眾行經台一線這種大型路口，需要特別留意，以免造成不幸事故再度發生。

