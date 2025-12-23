▲屏東咖啡 × 大武山森活媒體踩線，串聯食農教育與山林文化體驗。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】為推廣屏東在地咖啡產業、食農教育與山林永續體驗，屏東縣推出「屏東咖啡 × 大武山森活」遊程行銷推廣計畫，近日特別舉辦媒體踩線活動，邀請媒體、創作者與旅遊相關業者深入走訪大武山山麓，透過實地體驗，感受從山林生態、原住民文化到食農教育交織而成的深度旅遊樣貌，展現屏東獨有的山林產業魅力。

▲屏東咖啡 × 大武山森活媒體踩線 串聯食農教育與山林文化體驗。（記者蘇彩娥攝）

踩線行程首站來到屏東咖啡園區，結合部落文化巡禮與咖啡園區導覽，讓參與者在專業解說中，認識原鄉咖啡的栽培環境、後製技術與文化價值。咖啡文化不再只是產業展示，而是與部落石板屋、生活記憶緊密相連的文化載體。設置於此的屏東咖啡園區，也被定位為一處有故事、有溫度的文化場域，強化民眾對部落產業的認同與理解。

廣告 廣告

▲屏東咖啡 × 大武山森活媒體踩線 串聯食農教育與山林文化體驗。（記者蘇彩娥攝）

在食農教育體驗環節中，透過手烘咖啡DIY活動，讓參與者親手操作，從生豆烘焙到風味品飲，實際感受咖啡從產地到杯中的完整歷程。藉由感官體驗深化對咖啡產地特色的理解，也讓食農教育不再只是知識傳遞，而是能被記憶、被感受的生活體驗。

▲屏東咖啡 × 大武山森活媒體踩線 串聯食農教育與山林文化體驗。（記者蘇彩娥攝）

行程同時安排自由逛展銷中心，體驗屏東在地咖啡與部落特色商品，透過拍照打卡、社群分享與選購支持，讓屏東咖啡與原民文化被更多人看見。午餐則於璞玉翡珂享用原民風味餐，以在地山林食材為基礎，融合原住民族飲食文化，透過餐桌傳遞部落與土地之間的深厚連結。

接續前往大武山山林教育服務中心，展開山林生態探索體驗，包含攀樹與滑繩活動，並透過專業導覽，介紹可食、可用及具文化意義的原民傳統植物，培養對自然環境的尊重與理解，實踐山林教育的核心精神。

午後行程走訪屏東原民百貨，透過原民風味下午茶與園區文化導覽，認識原百貨如何串聯群山、族群與產業，展現山谷、溪流與平原交會的原式生活美學，讓參與者貼近日常、感受文化。

踩線團亦安排走讀二峰圳，透過導覽深入理解水圳背後的歷史脈絡、水利工程智慧與自然生態價值，讓「走讀」不只是移動，而是閱讀土地故事的過程。午餐選在台灣金石咖啡休閒農場，品嘗特色咖啡雞火鍋，將屏東咖啡融入料理創意，透過味蕾連結咖啡產業、食農教育與地方文化。

行程後段來到屏東可可園區，透過園區導覽與巧克力DIY體驗，認識萬巒可可產業的發展歷程、教堂空間再利用成果，以及地方農產、文史與青年返鄉之間的連結。透過手作體驗，讓參與者理解可可從產地到產品的價值，實際支持在地產業。

最後安排鄭家客家美食五彩粿DIY體驗，以手作方式認識屏東多元族群文化，結合在地農產與客家飲食傳統，呈現屏東作為文化大熔爐的豐富樣貌。活動結束前，亦開放自由逛展售服務中心，選購可可特色商品、拍照分享，延續踩線行程的推廣效益。

透過此次媒體踩線活動，「屏東咖啡 × 大武山森活」不僅展現屏東在地產業的深度與多元，也成功將食農教育、山林生態與族群文化轉化為具體可感的旅遊體驗。未來將持續透過行銷推廣，吸引更多旅客走進屏東山林，認識土地、支持產業，實踐永續旅遊的核心價值。