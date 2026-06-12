屏東噁男公園「遛鳥、DIY洩慾」！法官認「這點」重判
社會中心／綜合報導
竟然一犯再犯，簡直太可惡了！屏東縣一名男子於去（2025）年10月間，深夜在屏東公園內大膽「遛鳥」，甚至當眾直接用手自慰，嚇壞現場目擊的兩名無辜女子。案經屏東地方法院審理後，法官認定該男在五年內再度手癢犯下同罪，且毫無自制能力、嚴重危害社會風氣，因此依公然猥褻罪判處其有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。
屏東噁男深夜待公園「露鳥自慰」嚇壞目擊女子！
根據判決書指出，該名男子於去年10月28日晚間10時20分許，在位於屏東縣屏東市公園路的屏東公園內，刻意將自己的生殖器裸露於褲子外面，並在現場公然用手進行自慰，蓄意供路過民眾觀覽。這幕驚悚且傷眼睛的畫面，剛好被現場兩名女子全程目擊，當場嚇得花容失色、緊急打電話報警處理。沒想到，警方將該男逮捕歸案後，進一步查閱前科才驚覺他根本是個累犯，過去就曾因犯下公共危險與妨害風化案件，遭屏東地院裁定應執行有期徒刑1年確定，好不容易才在2023年12月15日縮短刑期執行完畢釋放，怎料才剛重獲自由沒多久，如今竟又再度管不住自己。
屏東地方法院判處該男犯有「公然猥褻罪」，處有期徒刑6月。（圖／翻攝自 Google Maps）
噁男2023年才犯過類似案件…如今再犯案下場慘了！
全案在屏東地方法院審理期間，該名男子在警方訊問及檢方偵查中皆坦承犯行，其供詞也與現場兩名目擊證人的證詞完全相符，現場更有大批蒐證照片佐證，罪證確鑿。法官考量，該男明明是一名智識正常的成年人，卻完全不顧及公共場所中他人的感受，僅僅為了滿足一己之私的性慾，就公然在民眾往來的公園裡裸露生殖器並做出猥褻行為，顯然極度欠缺自制力，不僅對目擊者造成嚴重的心理驚嚇、不適與厭惡感，更是對社會良善風氣的嚴重破壞，其行為實應予以嚴厲罰則。法官審酌該男在妨害風化案件執行完畢後的五年內，又再度犯下同罪，本應加重處罰，但念在他在犯後尚能坦承犯行、態度良好，並考量其之前的前科素行、自述的智識程度以及經濟狀況等一切狀況，最終依公然猥褻罪判處有期徒刑6月，如易科罰金以1000元折算一日。全案仍可上訴。
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原文出處：屏東噁男深夜公園「遛鳥、DIY洩慾」嚇壞2女！法官認「這點」重判慘了
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