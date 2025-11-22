屏東四重溪溫泉季啟動！連續101天全台最長 感受冬季南國風情
屏東四重溪溫泉季開幕活動21號晚間登場，連續101天打造全台最長的冬季溫泉慶典，開幕活動有四大亮點，包括了光藝術裝置、馬戲團、恆春半島在地表演團隊百人踩街等，吸引國內外遊客共襄盛舉，壓軸的煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季正式啟動。
知名馬戲團精彩開幕秀 璀璨煙火照亮夜空
璀璨煙火太吸睛，大家拿起手機狂拍記錄下美麗一幕，屏東四重溪溫泉季開幕派對盛大登場，下午到晚上人潮不間斷。不只炫麗煙火，還有百人踩街表演、知名馬戲團開幕大秀，以及多組表演團隊接力登場。
開幕活動吸引許多民眾觀看。圖／台視新聞
首次推雙層巴士之旅 文化體驗認識溫泉村
屏東四重溪溫泉季從11月21號開始，直到明年的3月1號，活動連續101天，這次不但延續過去的傳統，還擴大四重溪溫泉郵輪巴士規模。運動觀光系列同步開跑，要讓溫泉季不只是地方觀光重要活動，同時串聯牡丹鄉、車城鄉和恆春鎮，不同地方打造觀光能量的重要節點。
每年導入不同的體驗活動，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，屏東縣長周春米表示，溫泉公園點滿了燈，另外還有主燈區，非常具有特色文化的市集，歡迎全國的好朋友來到台灣四大名湯「四重溪溫泉季」，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。
屏東／蘇世偉、劉芝宇、林益新 責任編輯／施佳宜
