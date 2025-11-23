屏東四重溪溫泉季浪漫開跑！免費泡腳、夜賞絕美光藝術，還能體驗溫泉煮蛋煮橘子，活動一路到2026年3月
四重溪溫泉公園位於屏東車城的溫泉路玉泉巷，是屏東免費溫泉泡腳、悠閒散步的絕佳景點。而每年冬天「四重溪溫泉季」更是南台灣的溫泉盛事，我今年是第一次參加「四重溪溫泉季」，四重溪溫泉公園在夜間燈光點亮後，燈飾沿著步道鋪展，層層疊疊、流光溢彩，真的浪漫又夢幻，很有氣氛呀～
四重溪溫泉是台灣四大名泉之一，溫泉開發可追溯至1895年，有百年歷史，溫泉水質為清澈無色、帶有淡淡硫磺味的弱鹼性碳酸氫鈉泉。來到四重溪溫泉公園不但有免費的溫泉泡腳池，還可以溫泉煮蛋、溫泉煮橘子很有趣，四重溪溫泉季於今日起至2026年3月1日，趁著年假約家人朋友一起來走走吧~
文章圖片拍攝日期：2025年1月15日
▼四重溪溫泉公園地址是屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號，汽車一開過來就可以看到四重溪溫泉吉祥物「蔥寶」，可愛的吉祥物「蔥寶」靈感是取自車城當地的農特產「洋蔥」，在公園裡四處可見，超萌的~
洛泉溫泉旅館 日本和服體驗
▼為了可以美美拍張日式氛圍的四重溪溫泉美照，我們先到公園附近的洛泉溫泉旅館租和服，如果是洛泉的旅館住客，每房可以免費一人體驗和服喔~
▼四重溪溫泉公園佔地很廣、地圖如下，於四重溪溫泉季活動期間，整圈公園都有光藝術裝置很美，可以跟著地圖一一踩點~
四重溪溫泉季 2025-2026
2025 四重溪溫泉季活動期間蠻長的，從2025年11月21日一直到2026年3月1日，年假期間都有光藝術裝置、晚上超美的！另外還有溫泉市集、溫泉路跑等相關活動，有興趣可以上四重溪溫泉季官網查詢。
光藝術裝置
活動日期：2025年11月21日至2026年3月1日
亮燈時間：每日17:30-22:30
活動地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）/旭海溫泉（屏東縣牡丹鄉旭海村旭海路99號）
溫泉市集
活動日期：2025年11月21日-11月23日。
活動時間：15:00-20:00
活動地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）
溫泉路跑
活動日期：2026年2月28日。
活動時間：14:00-19:00
活動地點：四重溪溫泉公園
四重溪溫泉公園 鳥居
▼一進到四重溪溫泉公園最顯眼莫過於入口處的鳥居啦！日式風格的紅色鳥居在白天就已格外醒目，而到了夜晚，當燈光亮起時，更顯得神秘~
四重溪溫泉公園 手水舍
▼旁邊有日本神社必備的淨手池「手水舖」，參拜者可以用來洗手漱口，作為參拜前潔淨身、心、意之所。
四重溪溫泉公園 溫泉泡腳池
▼穿過鳥居後，映入眼簾的是石板步道，不遠處左側有溫泉泡腳池，寒涼的冬天泡腳超溫暖的~
四重溪溫泉公園 溫泉公園旅客服務中心
▼「溫泉公園旅客服務中心」前方是正在扶正歪腰郵箱的「蔥寶」很可愛，到訪四重溪溫泉公園一定要合照一張的呀~
▼如果想要煮溫泉蛋和煮橘子，可以到「溫泉公園旅客服務中心」租用器材與買雞蛋橘子，這邊也有賣一些伴手禮，有興趣可以逛逛~
▼煮蛋池就在「溫泉公園旅客服務中心」繼續往上走，路邊還有熱身踢腳的「蔥寶」一枚~
四重溪溫泉公園 煮蛋池
▼溫泉煮蛋池晚上亮燈後好浪漫，下圖是漂亮的阿璇與金多多，穿上和服煮溫泉蛋真的很有氛圍感呀~
四重溪溫泉季 光藝術裝置
▼四重溪溫泉季活動期間，整片園區都有光藝術裝置，繽紛的燈光交錯點綴，絕美夢幻~
四重溪溫泉季 快閃限定專賣店
▼活動期間還有快閃限定專賣店可以逛，包含：結月和服、墾丁壹號、三口二吉桑、日本童玩撈彩球遊戲、鰻鰻烤、四獸仔交易所等商店，我們平日晚上到訪，有開的店不多，假日應該都會營業。
四重溪溫泉季 山花海
▼四重溪溫泉公園大片草地上都有燈飾，紅藍黃綠點點燈串，隨風搖曳，宛如夜間的花海盛放，好美呀~
四重溪溫泉季 南園隧道
▼南園隧道搭配流動的 LED 燈串，有種沉靜的氛圍~
四重溪溫泉季 山景印象
▼園區草地點點星光般的黃色燈飾，像是金黃燈海一般的壯觀，草坪間還點綴著彩色球燈，柔和的燈光漸層變化，如夢似幻，為夜晚增添一抹童話般的奇幻色彩~
四重溪溫泉季 山林綻放
▼山林綻放燈飾以冷冽的藍光與翠綠燈飾為主色，讓我想起電影阿凡達的奇幻潘朵拉，絢麗又奇幻~
四重溪溫泉季 溪畔光景
▼溪畔光景以四重溪「溪流與蘆葦」為主題，以燈光來模擬溪流的動感和蘆葦的柔韌，想拍美照的話，人可以站在橋中央拍出整片美景~
「四重溪溫泉季」活動一直到2026年3月1日，晚上真的好有氣氛，有到屏東車城玩不要錯過囉~
四重溪溫泉公園
電話：08 882 1117
地址：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號）
文章來源：涼子是也
