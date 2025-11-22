屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍
▲屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕，光影藝術打造浪漫氛圍。
屏東四重溪溫泉季於二十一日晚間正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典，縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。
屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。
該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再一次看見島嶼的深邃與美麗，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。
周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術家在牡丹遊客中心、石門、旭海及九棚等旅遊資訊站等地規劃光藝術裝置，讓遊客在泡湯之外，也能走進自然與藝術對話的光影旅程。
同時也是首次與地方產業與協會攜手合作，推出十場次深度體驗活動，包括「念吉成爺爺說故事、溫泉廚藝教室、開運注連繩 DIY、四重溪單車遊」等；溫泉季期間遊客還能參與「旅行集章活動」並下載「泉水任務」實境解謎遊戲用更好玩的方式認識溫泉村魅力，留下專屬旅遊記憶，還能換專屬小禮物。
縣府交通旅遊處指出，今年不僅延續過去傳統，還擴大了「四重溪溫泉郵輪巴士」規模，推出三條全新一日遊與首次亮相的二日遊行程，並以高鐵左營站為起點提供直達專車，讓遊客免開車、零負擔輕鬆入村。遊程內容結合名泉導覽、秘境步道散策以及洋蔥染布手作等體驗，從山到海、從早到晚都精彩滿載，不僅能舒心泡湯，還能帶回期間限定的特色紀念品。
